Венгер: "Арсенал" находится в хорошем состоянии"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер высказался насчет возможного возвращения на "Эмирейтс" и оценил старт "канониров" в новом сезоне.

22 года своей тренерской карьеры Венгер посвятил "Арсеналу". Арсен исправно решал задачу по попаданию в Лигу Чемпионов — фанатам этого было мало, но теперь это является пределом мечтаний для "канониров".



Венгера давно связывают с возвращением в клуб на отличную от тренерской роль, однако Арсен не думает, что это произойдет. А что касается трех поражений "Арсенала" в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, то француз не видит здесь ничего страшного.



"Мне 71. Я отдал этому клубу лучшие годы своей жизни. В данный момент я просто фанат. Сегодня клуб находится в хорошем состоянии".



"У них было два тяжелых матча (против "Челси" и "Манчестер Сити"), но эта команда обладает потенциалом, и я надеюсь, они смогут оправиться", — сообщил Венгер Bild.