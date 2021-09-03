"Вулверхэмптон" может продать Траоре в январе
"Вулверхэмптон" может продать Адаму Траоре в зимнее трансферное окно, если не сможет заключить новый контракт с вингером.
Минувшим летом, вплоть до 31 августа, за Траоре охотился "Тоттенхэм", однако "шпор" смогли предложить за Адаму только 30 миллионов фунтов, тогда как "волки" оценили свою звезду в 50 млн. фунтов.
Траоре остается ключевым игроком команды Бруну Лаже, и теперь "Вулверхэмптон" сосредоточится на переговорах о продлении сотрудничества с Адамой, чей действующий контракт истекает в 2023 году.
Но если переговоры зайдут в тупик, клуб с "Молинью", как утверждает Birmingham Mail, будет готов выставить 25-летнего испанца на продажу уже в январе — китайские владельцы "волков" не готовы рисковать потерей денег на таком дорогостоящем игроке.
03.09.2021 17:00
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Иш чё захотел Челси тебе, обойдется Челси, им там хватает уже людей, да и Траоре сидеть на лавке запасных не будет, сам по суди, такой супер псих, это же крутейший игрок, да ещё за 20 миллионов?!?! Шутишь наверное, такому игроку его уровня 40 миллионов примерно цена , думаю в Тоттенхэм бы его или в Ливерпуль
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В ЧЕЛСИ за символические 20 млн евро и все довольны
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