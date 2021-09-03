"Вулверхэмптон" может продать Траоре в январе

"Вулверхэмптон" может продать Адаму Траоре в зимнее трансферное окно, если не сможет заключить новый контракт с вингером.

Минувшим летом, вплоть до 31 августа, за Траоре охотился "Тоттенхэм", однако "шпор" смогли предложить за Адаму только 30 миллионов фунтов, тогда как "волки" оценили свою звезду в 50 млн. фунтов.



Траоре остается ключевым игроком команды Бруну Лаже, и теперь "Вулверхэмптон" сосредоточится на переговорах о продлении сотрудничества с Адамой, чей действующий контракт истекает в 2023 году.



Но если переговоры зайдут в тупик, клуб с "Молинью", как утверждает Birmingham Mail, будет готов выставить 25-летнего испанца на продажу уже в январе — китайские владельцы "волков" не готовы рисковать потерей денег на таком дорогостоящем игроке.