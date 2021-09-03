Санья: "Арсенал" утратил свою ДНК"

Бывший защитник "Арсенала" Бакари Санья считает, что "канониры" утратили свою идентичность при Микеле Артете.

Несмотря на внушительную трансферную кампанию, "Арсенал" ужасно начал новый сезон, проиграв три первых матча в Премьер-Лиге с общим счетом 0:9.



Санья не ожидает ничего хорошего от нынешнего "Арсенала" и видит, что "канонирам" сложно привлекать состоявшихся игроков высокого уровня.



"Когда я сейчас смотрю "Арсенал", то заранее знаю, что с высокой вероятностью они проиграют и пропустят глупый гол".



"Как можно потратить 150 миллионов евро и пригласить только молодых игроков? Это может быть хорошо для будущего, но кто-нибудь должен подумать о настоящем".



"Когда я играл, каждый был в восторге от возможности перейти в "Арсенал", а сейчас мы утратили свою ДНК".



"Может быть, у нас и есть качественные игроки, но они ничего не выиграли. Как они могут быть примером для молодежи? Когда говорит игрок, который выигрывал трофеи, его слушают", — цитирует Санья Goal.