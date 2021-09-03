Эмерсон Роял не хотел переходить в "Тоттенхэм"
Новичок "Тоттенхэма" Эмерсон Роял заявил, что никогда не хотел уходить из "Барселоны".
Только в начале августа "Барселона" провела презентацию Эмерсона, а 31 числа 22-летний бразилец был продан в "Тоттенхэм" за 21.5 млн. фунтов.
Эмерсон не скрывает, что этот трансфер случился против его воли. "Барселона" объяснила игроку, что идет на сделку со "шпорами" из-за финансовых проблем.
"Я думал, клуб хочет меня сохранить".
"В воскресенье я вышел на матч в стартовом составе, а на следующий день проснулся и в расслабленном состоянии отправился на тренировку. Там я увидел, что много всего происходит и что "Тоттенхэм" почти договорился с "Барселоной".
"Я ничего не понимал из происходящего, потому что я ничего не знал. Но днем клуб позвонил мне, и они сказал мне, что хотят продать меня".
"Я встретился с директорами клуба. Они начали говорить, что клуб в плохой ситуации и что я пришел в сложное время, и по этой причине будет лучше меня продать".
"Я повторил, что хочу остаться, потому что мечтал играть здесь и быть полезным "Барселоне". Я знал, что в своей лучшей форме смогу быть успешен здесь".
"Я не глуп, и в тот момент я понял, что мои слова ничего не изменят. Они выгоняют меня с добрым выражением лица".
"Я хочу играть. Я бы мог настоять на том, что у меня есть контракт, поэтому я остаюсь, но я хочу быть счастлив".
"Я не хочу быть в клубе, который люблю, но при этом грустить. Поэтому я решил уйти. Я сказал, что не хочу остаться и грустить".
"Не могу сказать, что я чувствую себя использованным, но мне больно от того, что произошло", — сообщил Эмерсон Marca.
03.09.2021 14:00
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Последние комментарии:
Норм так у петухов состав, минимум 2 игрока которые не хотят играть в этом болоте)
Будут травить атмосферу из нутри)
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Ничего, как только Барселона окрепнет в финансовом плане, то вернет его если он не окажется "мыльным пузырем".
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Никто в здравом уме не перейдет в Тоттенхэм ро желанию ))
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