Эмерсон Роял не хотел переходить в "Тоттенхэм"

Новичок "Тоттенхэма" Эмерсон Роял заявил, что никогда не хотел уходить из "Барселоны".

Только в начале августа "Барселона" провела презентацию Эмерсона, а 31 числа 22-летний бразилец был продан в "Тоттенхэм" за 21.5 млн. фунтов.



Эмерсон не скрывает, что этот трансфер случился против его воли. "Барселона" объяснила игроку, что идет на сделку со "шпорами" из-за финансовых проблем.



"Я думал, клуб хочет меня сохранить".



"В воскресенье я вышел на матч в стартовом составе, а на следующий день проснулся и в расслабленном состоянии отправился на тренировку. Там я увидел, что много всего происходит и что "Тоттенхэм" почти договорился с "Барселоной".



"Я ничего не понимал из происходящего, потому что я ничего не знал. Но днем клуб позвонил мне, и они сказал мне, что хотят продать меня".



"Я встретился с директорами клуба. Они начали говорить, что клуб в плохой ситуации и что я пришел в сложное время, и по этой причине будет лучше меня продать".



"Я повторил, что хочу остаться, потому что мечтал играть здесь и быть полезным "Барселоне". Я знал, что в своей лучшей форме смогу быть успешен здесь".



"Я не глуп, и в тот момент я понял, что мои слова ничего не изменят. Они выгоняют меня с добрым выражением лица".



"Я хочу играть. Я бы мог настоять на том, что у меня есть контракт, поэтому я остаюсь, но я хочу быть счастлив".



"Я не хочу быть в клубе, который люблю, но при этом грустить. Поэтому я решил уйти. Я сказал, что не хочу остаться и грустить".



"Не могу сказать, что я чувствую себя использованным, но мне больно от того, что произошло", — сообщил Эмерсон Marca.