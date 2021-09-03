Венгер предсказывает переезд Холанда в Премьер-Лигу

Эрлинг Холанд Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что нападающий дортмундской "Боруссии" неминуемо окажется в Премьер-Лиге.

Этим летом "Боруссии" удалось сохранить Холанда, но следующим летом в контракте Эрлинга начнет действовать пункт об отступных, что делает уход норвежского бомбардира почти неизбежным.

Среди претендентов на Холанда называются "Бавария", "Ювентус", ПСЖ и "Реал", однако Венгер предсказывает переезд 21-летнего игрока в Премьер-Лигу.

"Думаю, это случится. Экономическая мощь Премьер-Лиги слишком велика".

"Английский футбол находится в доминирующем положении, потому что там больше всего денег. Лучшие игроки всегда выбирают лучший путь, чтобы заработать как можно больше", — сообщил Венгер Bild Live.


Метки Боруссия, Венгер, Премьер-Лига, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2021 13:00

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  1. true-manc 03.09.2021 13:09 # true-manc
    К КОРОЛЯМ!!!

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  2. slash-lfc 03.09.2021 13:08 # slash-lfc
    К КОРОЛЯМ его!

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  3. quavo 03.09.2021 13:08 # quavo
    в реал

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  4. alexomck 03.09.2021 13:05 # alexomck
    Венгер мог его подписать раньше, но теперь только в Реал.

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  5. chr1s8rown 03.09.2021 13:04 # chr1s8rown
    Заменил б фирмино

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