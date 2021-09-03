Венгер предсказывает переезд Холанда в Премьер-Лигу
Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что нападающий дортмундской "Боруссии" неминуемо окажется в Премьер-Лиге.
Этим летом "Боруссии" удалось сохранить Холанда, но следующим летом в контракте Эрлинга начнет действовать пункт об отступных, что делает уход норвежского бомбардира почти неизбежным.
Среди претендентов на Холанда называются "Бавария", "Ювентус", ПСЖ и "Реал", однако Венгер предсказывает переезд 21-летнего игрока в Премьер-Лигу.
"Думаю, это случится. Экономическая мощь Премьер-Лиги слишком велика".
"Английский футбол находится в доминирующем положении, потому что там больше всего денег. Лучшие игроки всегда выбирают лучший путь, чтобы заработать как можно больше", — сообщил Венгер Bild Live.
03.09.2021 13:00
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К КОРОЛЯМ!!!
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К КОРОЛЯМ его!
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в реал
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Венгер мог его подписать раньше, но теперь только в Реал.
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Заменил б фирмино
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