Венгер предсказывает переезд Холанда в Премьер-Лигу

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что нападающий дортмундской "Боруссии" неминуемо окажется в Премьер-Лиге.

Этим летом "Боруссии" удалось сохранить Холанда, но следующим летом в контракте Эрлинга начнет действовать пункт об отступных, что делает уход норвежского бомбардира почти неизбежным.



Среди претендентов на Холанда называются "Бавария", "Ювентус", ПСЖ и "Реал", однако Венгер предсказывает переезд 21-летнего игрока в Премьер-Лигу.



"Думаю, это случится. Экономическая мощь Премьер-Лиги слишком велика".



"Английский футбол находится в доминирующем положении, потому что там больше всего денег. Лучшие игроки всегда выбирают лучший путь, чтобы заработать как можно больше", — сообщил Венгер Bild Live.