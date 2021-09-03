Джонсон уверен, что Сауль сможет стать основным игроком "Челси"

Бывший защитник "Челси" Глен Джонсон считает, что арендованный у "Атлетико" Сауль Ньигес способен стать игроком стартового состава "синих".

В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" взял Сауля в аренду с опцией выкупа. Несколько лет назад похожим образом на "Стэмфорд Бридж" прибыл Матео Ковачич.



Джонсон не думает, что главный тренер "синих" Томас Тухель взял Сауля для скамейки запасных. Глен ожидает, что у 26-летнего испанца будут все шансы проявить себя.



"Если у тебя есть возможность подписать игрока такого калибра, тогда ты должен сделать это. Он бы не оставил "Атлетико", если бы ему сказали, что здесь он будет только третьим или четвертым выбором на позиции центрального защитника. Естественно, ему обещали, что у него будет достаточно возможностей играть, и я убежден, что он будет располагаться чуть выше, нежели Нголо Канте".



"Прежде мы уже видели, что Тухель выпускает тех игроков, которые, как он считает, лучше подходят для достижения победы в конкретном матче. Есть не так много игроков, которым гарантировано место в старте на каждый матч. Он учитывает особенности соперника и его слабые места, когда определяет состав".



"Если Сауль вскоре получит свой шанс и проведет несколько ярких матчей подряд, тогда, уверен, он застолбит место в составе", — цитирует Джонсона Football.London.