Пеллегрини не держит обиды на "Сити"

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини заявил, что не держит обиды на "горожан".

Пеллегрини тренировал "Сити" с 2013 по 2016 год, за это время выиграв Премьер-Лигу и два Кубка Лиги. Также Мануэль остановился в одном шаге от финала Лиги Чемпионов.



Вместе с тем Пеллегрини всегда знал, что лишь согревает место до момента, пока не освободится Хосеп Гвардиола. Чилиец доволен, что в таких условиях ему удалось сохранить контроль над командой в свой последний сезон в клубе.



"Я знал, что на мое место придет Пеп, и у меня не было с этим никаких проблем".



"Когда я только пришел, "Сити" сразу мне сказал, что они хотели Пепа".



"Уже в конце моего периода ситуация не была идеальной, потому что игроки знали, что я уйду, но мы все равно завоевали путевку в Лигу Чемпионов и дошли до полуфинала", — сообщил Пеллегрини FourFourTwo.