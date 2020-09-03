Пеллегрини не держит обиды на "Сити"
Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини заявил, что не держит обиды на "горожан".
Пеллегрини тренировал "Сити" с 2013 по 2016 год, за это время выиграв Премьер-Лигу и два Кубка Лиги. Также Мануэль остановился в одном шаге от финала Лиги Чемпионов.
Вместе с тем Пеллегрини всегда знал, что лишь согревает место до момента, пока не освободится Хосеп Гвардиола. Чилиец доволен, что в таких условиях ему удалось сохранить контроль над командой в свой последний сезон в клубе.
"Я знал, что на мое место придет Пеп, и у меня не было с этим никаких проблем".
"Когда я только пришел, "Сити" сразу мне сказал, что они хотели Пепа".
"Уже в конце моего периода ситуация не была идеальной, потому что игроки знали, что я уйду, но мы все равно завоевали путевку в Лигу Чемпионов и дошли до полуфинала", — сообщил Пеллегрини FourFourTwo.
03.09.2021 11:00
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