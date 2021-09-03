Кин: "У Грилиша идеальный тренер, чтобы стать лучше"

Джек Грилиш Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что переход в "Манчестер Сити" является идеальной возможностью для плеймейкера Джека Грилиш улучшить свою игру.

Этим летом "Сити" отважился заплатить за Грилиша "Астон Вилле" 100 миллионов фунтов. В трех первых матчах за новый клуб Джек забил один гол и отдал одну результативную передачу.

По мнению Кина, 25-летнему Грилишу все еще нужно многому научиться, однако на "Этихад" созданы идеальные условия для этого.

"Если у него мозги на месте, тогда он станет гораздо более классным игроком, он станет командным игроком, он будет выступать за отличную команду с отличным тренером".

"Это интересно, что за него заплатили такие деньги, но у него есть потенциал. Джек способен на гораздо большее. Он был первой скрипкой в "Астон Вилле", но не будет первой скрипкой ни в сборной Англии, ни в "Манчестер Сити".

"Однако он учится. Он должен улучшить многие аспекты своей игры: свою дисциплину, завершающий удар. Думаю, у него идеальный тренер, чтобы стать лучше", — сообщил Кин в ITV.


Метки Грилиш, Кин, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2021 10:00

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  1. true-manc 03.09.2021 10:04 # true-manc
    Это правда

    КОРОЛЯ тренирует КОРОЛЬ!
    Уверен, Пеп на полную раскроет талант Джека, как раскрыл Месси в своё время.

    (ответить)

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