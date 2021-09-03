Мане хочет забить 30 голов за сезон

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане поставил перед собой амбициозную цель забить 30 голов в сезоне 2021/22.

В прошлом сезоне Мане отличился только 16 раз в 48 матчах за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, и это худший показатель для Садио с 2017 года.



В новой кампании Мане уже огорчил "Бернли" и мог бы записать на свой счет гол против "Челси", если бы не рука Риса Джеймса. 29-летний сенегалец решительно настроен восстановить и даже улучшить свою обычную результативность, а также разжиться трофеями.



"Я хочу забивать голы, создавать голы для партнеров по команде. Я даже хочу забить 30 голов".



"Почему нет? Насколько я знаю, чем больше, тем лучше, и мои амбиции состоят в том, чтобы выигрывать трофеи с командой. Каждый голоден до этого".



"Я был расстроен прошлым сезоном, причем так сильно, потому что чувствовал, что мог сделать больше. Обычно я забиваю 18-22 гола, на сей раз этого не было, поэтому, конечно, я был расстроен", — цитирует Мане Goal.