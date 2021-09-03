Невилл: "Что-то не в порядке в "Ливерпуле"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что его чутье подсказывает ему о наличии некоторых проблем в "Ливерпуле".
По словам Невилла, на старте нового сезона "Ливерпуль" не производит впечатление команды, готовой выиграть Премьер-Лигу. Однако Гари не может объяснить, что конкретно не так с "красными".
"В прошлую субботу я был на матче, "Ливерпуль" против "Челси", и после матча я сказал: "Не могу сказать, что именно, но что-то не в порядке".
"Ничего страшного не случилось. У них нет особых проблем с духом или с тем, что тренер поссорился с игроками. Ничего такого".
"Но им просто чего-то не хватает. Помню, я был здесь три года назад и думал: "Мы ("Манчестер Юнайтед") в беде". Два года назад я думал: "Мы в серьезной беде".
"Эта толпа, Эти игроки. Эта скорость футбола. Эта тройка нападения. Пришедшие Алиссон и Ван Дейк. О, боже. Они выиграют лигу".
"Ты просто чувствовал это и убеждался, что у них полный порядок. Сейчас этого ощущения просто нет. Эта команда слегка прошла свой пик".
"Это уже не так команда, что два года назад. Это все равно хорошая команда, и они выиграют много матчей. Они будут близки к титулу".
"Но я не думаю, что они сделают это. Что-то не совсем в порядке", — сообщил Невилл Sky Sports.
03.09.2021 08:00
Просмотров: 1859
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
мешугга астана заглатывает в в два глотка)не пзди шушера позорная не по делу
(ответить)
Про возраст он прав, тройке нападения по 29 лет, это пиковый возраст физических возможностей. Благо есть Жота, который уже готов ворваться в основу. Поэтому клуб в ближайшем будущем будет постепенно проводить омоложение состава. Где-то заиграет молодежь, где-то без трансферов не обойтись.
В этом сезоне Ливерпуль будет брать своей стабильностью. К тому же мы будем играть на полном Энфилде, а это важный фактор. Ну и Надежда на молодых игроков в лице Эллиота и Джонса, очень перспективные ребята. И немаловажный фактор это травмы, если обойдут стороной, особенно Кейта и АОЧ, то всё в наших руках. Факторов ЕСЛИ получилось много, но назовите линию, где у Ливерпуля есть проблемы.
На сайте Ливерпуля есть статья и там всё объясняется. Владельцы не забирают деньги себе, но при этом не вкладывают деньги. Клуб живёт по своим средствам. А так как никого не продали (продажи Груича, Уилсона, Шакири не полностью перекрыли трансфер Конате), то и покупать никого не можем. Клопп не захотел расставаться с Кейта. На Филлипса и Уильямса не нашлось правильных предложений.
Да в и целом - кто может взять и усилить Ливерпуль за разумные деньги? Я вижу только двоих, и тех под основу - Биссума и Сарр. Обоих связывали с переходом в клуб, Ливерпуль уже давно ведёт этих игроков. Если их купят следующим летом или в зимнее ТО, то будет замечательно.
(ответить)
Норм обосал подзалупаль
(ответить)
Очком чувствует иксперд
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий