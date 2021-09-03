Невилл: "Что-то не в порядке в "Ливерпуле"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что его чутье подсказывает ему о наличии некоторых проблем в "Ливерпуле".

По словам Невилла, на старте нового сезона "Ливерпуль" не производит впечатление команды, готовой выиграть Премьер-Лигу. Однако Гари не может объяснить, что конкретно не так с "красными".



"В прошлую субботу я был на матче, "Ливерпуль" против "Челси", и после матча я сказал: "Не могу сказать, что именно, но что-то не в порядке".



"Ничего страшного не случилось. У них нет особых проблем с духом или с тем, что тренер поссорился с игроками. Ничего такого".



"Но им просто чего-то не хватает. Помню, я был здесь три года назад и думал: "Мы ("Манчестер Юнайтед") в беде". Два года назад я думал: "Мы в серьезной беде".



"Эта толпа, Эти игроки. Эта скорость футбола. Эта тройка нападения. Пришедшие Алиссон и Ван Дейк. О, боже. Они выиграют лигу".



"Ты просто чувствовал это и убеждался, что у них полный порядок. Сейчас этого ощущения просто нет. Эта команда слегка прошла свой пик".



"Это уже не так команда, что два года назад. Это все равно хорошая команда, и они выиграют много матчей. Они будут близки к титулу".



"Но я не думаю, что они сделают это. Что-то не совсем в порядке", — сообщил Невилл Sky Sports.