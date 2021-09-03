Из-за возвращения в клуб Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" рискует столкнуться с дефицитом реплик своих футболок.

В данной ситуации вины "Юнайтед" нет — проблема возникла на стороне компании Adidas, технического спонсора клуба.



Из-за пандемии коронавируса Adidas была вынуждена временно остановить свои фабрики во Вьетнаме, который поставляет 28 процентов всей продукции компании.



Как сообщает The Independent, у Adidas были разработаны планы на случай остановки фабрик, однако компания не предусмотрела резкого всплеска спроса на свою продукцию в связи с трансфером Роналду.



"Мы работаем в сотрудничестве с "Манчестер Юнайтед", чтобы удовлетворить исключительно высокий спрос на нашу новую продукцию, но ожидаем низкую доступность определенных продуктов", — сообщил представитель Adidas изданию.



Ожидается, что у Adidas может уйти несколько месяцев, прежде чем спрос будет уравновешен предложением.