Агент: "Ван де Бек проявит себя в ближайшие месяцы"

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека заявил, что его клиент ожидает проявить себя в ближайшие месяцы.

После своего перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов год назад Ван де Бек отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом состав в рамках Премьер-Лиги.



Донни пока не сыграл ни минуты в этом сезоне, однако же не покинул клуб в летнее трансферное окно, и агент Гвидо Альберс уверяет, что его клиент готов ухватиться за свой шанс, когда оный получит.



"Донни радует тот факт, что клуб так сильно верит в него".



"Однако прошлый сезон был по-настоящему болезненным, потому что он мало играл. Он был готов к этому. Это вопрос выбора и вопрос времени, и ты должен смириться. Он заключил контракт на шесть лет, но он хочет играть".



"За последние недели он показал, что готов к новому сезону. Он показал, что клубу нравится видеть. Поэтому давайте посмотрим, будет клуб его использовать в ближайшие месяцы или нет".



"Надеюсь, они будут использовать его, иначе нам придется искать другие решения. Но я думаю, до этого не дойдет".



В ближайшие месяцы должно стать очевидно, что Донни может быть очень очень полезным игроком для "Манчестер Юнайтед" и может радовать фанатов, которые всегда его поддерживают. Он добьется успеха".



"Он терпелив. Он хороший парень. Проблема в том, что нетерпеливы люди вокруг. Они пишут о нем, не зная, как обстоят дела на самом деле".



"В конце концов он хочет играть, но он должен смириться с тем, что ему нужно быть терпеливее, нежели он рассчитывал".



"Он не тот парень, который будет творить безумные вещи и опустит руки. Думаю, каждый будет наслаждаться его качествами в ближайшие месяцы", — сообщил Альберс talkSPORT.