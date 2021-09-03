Артета оценил работу "Арсенала" на трансферном рынке

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что "очень доволен" активностью своего клуба в летнее трансферное окно.

Этим летом "Арсенал" потратил больше всех в Премьер-Лиге, укрепив свой состав Аароном Рамсдейлом, Беном Уайтом, Такехиро Томиясу, Нуну Таварешем, Мартином Эдегором и Альбером Самби Локонгой.



Артета рад, что владеющая клубом семья Кроенке поддержала его на трансферном рынке, и теперь готов поднимать команду со дна таблицы.



"Все прибывшие игроки обладают различным опытом. Некоторые поиграли в Премьер-Лиге, некоторые поиграли за рубежом, некоторых тренировали другими способами, однако мы давно следили за этими игроками и думали, что они впишутся в ту модель, которую мы пытаемся внедрить в этом клубе. Поэтому мы довольны".



"Это было очень сложное трансферное окно. Нам нужно было многое сделать, и я думаю, мы заключили 16 или 17 сделок, а это много".



"Теперь нужно совместить их всех, потому что некоторые из них еще даже не тренировались с нами — они прибудут только на следующей неделе или около того. У нас хороший коллектив, который поможет им адаптироваться и включиться в работу как можно скорее".



"Клуб очень постарался, владельцы нас поддержали в стремлении укрепить состав, поэтому я очень доволен", — сообщил Артета официальному веб-сайту "Арсенала".