Англичане разгромили на выезде сборную Венгрии

Харри Кейн Сборная Англии продлила свою 100-процентную серию в отборе к ЧМ-2022, сокрушив на выезде Венгрию со счетом 0:4.

Относительно проигранного Италии финала Евро-2020 главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт произвел только одно изменение в стартовом составе, выпустив Джека Грилиша вместо Кирана Триппьера.

В первой тайме матча в Будапеште англичане уверенно контролировали игру, но с созданием остроты у чужих ворот наблюдались огромные проблемы.

За 45 минут подопечные Саутгейта отметились лишь несколькими неточными ударами, включая попытку Харри Магуайра поразить ворота головой. Венгры создали и того меньше — только выстрел со штрафного, тоже мимо.

Первый удар в створ случился только на 50-й минуте, когда Харри Кейн с защитником на плечах вышел один на один, но пробить голкипера не смог.

А спустя пять минут гости открыли счет. Деклайн Райс перехватил мяч на своей половине поля, сделал пас вперед на Грилиша, который отдал передачу забежавшему Мейсону Маунту. Представитель "Челси" с левого края штрафной прострелил на линию вратарской, где Рахим Стерлинг подставил свою ногу — 0:1.

Стерлинг отпраздновал свой гол демонстрацией надписи на майке в память об умершем от коронавируса друге, что возмутило венгерских болельщиков, которые принялись бросать в Рахима бутылки и стаканы.

Однако такая реакция трибун только раззадорила Стерлинга и его партнеров по команде. На 63-й минуте Рахим выполнил передачу с правого фланга к ближней штанге, где Харри Кейн пробил головой — 0:2.

Натиск продолжился, и на 69-й минуте счет стал крупным. Люк Шоу подал угловой, а Магуайр выиграл борьбу на втором этаже — 0:3.

В дальнейшем англичане создали еще несколько моментов, но голкипер хозяев Петер Гулачи раз за разом предотвращал голы в свои ворота.

А вот на 87-й минуте Гулачи откровенно зевнул, не успев должным образом среагировать на дальний удар Райса — 0:4.

Сборная Англии долго запрягала, но во втором тайме проснулась и просто отправила соперника в нокаут. Венгрия выглядела беспомощно, когда гости по-настоящему включились в игру.

Сборная Венгрии — сборная Англии — 0:4 (0:0)

Голы: Стерлинг 55, Кейн 63, Магуайр 69, Райс 87

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс (Хендерсон 88), Маунт (Лингард 84), Грилиш (Сака 88), Стерлинг, Кейн.


Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Венгрии

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2021 23:40

Количество просмотров Просмотров: 431

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slash-lfc 03.09.2021 00:00 # slash-lfc
    Как же пиздат Кейн братишки

    (ответить)

  2. danny949494 02.09.2021 23:54 # danny949494
    Англия возьмёт ЧМ-2022
    Скриньте!

    (ответить)

  3. mufc1994 02.09.2021 23:53 # mufc1994
    Мага пидoр, xули так за клуб не забиваешь

    (ответить)

  4. mancityman 02.09.2021 23:53 # mancityman
    ЕХЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЙ 6ЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

    (ответить)

  5. vagifspurs 02.09.2021 23:51 # vagifspurs
    КЕЙН ЛЕГЕНДА

    (ответить)

  6. true-manc 02.09.2021 23:51 # true-manc
    Рахимчик КОРОЛЬ!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: