Англичане разгромили на выезде сборную Венгрии

Сборная Англии продлила свою 100-процентную серию в отборе к ЧМ-2022, сокрушив на выезде Венгрию со счетом 0:4.

Относительно проигранного Италии финала Евро-2020 главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт произвел только одно изменение в стартовом составе, выпустив Джека Грилиша вместо Кирана Триппьера.



В первой тайме матча в Будапеште англичане уверенно контролировали игру, но с созданием остроты у чужих ворот наблюдались огромные проблемы.



За 45 минут подопечные Саутгейта отметились лишь несколькими неточными ударами, включая попытку Харри Магуайра поразить ворота головой. Венгры создали и того меньше — только выстрел со штрафного, тоже мимо.



Первый удар в створ случился только на 50-й минуте, когда Харри Кейн с защитником на плечах вышел один на один, но пробить голкипера не смог.



А спустя пять минут гости открыли счет. Деклайн Райс перехватил мяч на своей половине поля, сделал пас вперед на Грилиша, который отдал передачу забежавшему Мейсону Маунту. Представитель "Челси" с левого края штрафной прострелил на линию вратарской, где Рахим Стерлинг подставил свою ногу — 0:1.



Стерлинг отпраздновал свой гол демонстрацией надписи на майке в память об умершем от коронавируса друге, что возмутило венгерских болельщиков, которые принялись бросать в Рахима бутылки и стаканы.



Однако такая реакция трибун только раззадорила Стерлинга и его партнеров по команде. На 63-й минуте Рахим выполнил передачу с правого фланга к ближней штанге, где Харри Кейн пробил головой — 0:2.



Натиск продолжился, и на 69-й минуте счет стал крупным. Люк Шоу подал угловой, а Магуайр выиграл борьбу на втором этаже — 0:3.



В дальнейшем англичане создали еще несколько моментов, но голкипер хозяев Петер Гулачи раз за разом предотвращал голы в свои ворота.



А вот на 87-й минуте Гулачи откровенно зевнул, не успев должным образом среагировать на дальний удар Райса — 0:4.



Сборная Англии долго запрягала, но во втором тайме проснулась и просто отправила соперника в нокаут. Венгрия выглядела беспомощно, когда гости по-настоящему включились в игру.



Сборная Венгрии — сборная Англии — 0:4 (0:0)



Голы: Стерлинг 55, Кейн 63, Магуайр 69, Райс 87



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс (Хендерсон 88), Маунт (Лингард 84), Грилиш (Сака 88), Стерлинг, Кейн.