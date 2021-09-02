Роналду снова будет выступать за МЮ под 7-м номером

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что вернувшийся в клуб нападающий Криштиану Роналду будет выступать под 7-м номером.

Именно под "семеркой" Роналду выступал за "Юнайтед" в свой первый период с 2003 по 2009 год, а также за "Реал" и "Ювентус". Этот номер стал частью персонального бренда Криштиану.



Когда на прошлой неделе 36-летний португалец согласился вернуться на "Олд Траффорд", то столкнулся с дилеммой, ведь 7-й номер принадлежал нападающему "красных дьяволов" Эдинсону Кавани.



Слухи о том, что в заключительный день летнего трансферного окна Кавани может уйти в "Барселону", не материализовались, однако "Юнайтед" все равно нашел способ передать "семерку" Роналду.



31 августа "дьяволы" продали Даниэля Джеймса в "Лидс" за 25 миллионов фунтов, поэтому Кавани согласился сменить свой игровой номер на ставший вакантным после ухода валлийского вингера 21-й, под которым он выступает за сборную Уругвая.



А 7-й в свою очередь отошел Роналду. Снова сыграть под своим привычным номером Криштиану сможет 11 сентября против "Ньюкасла".



"Я не был уверен, смогу ли я снова получить 7-й номер, поэтому я хочу сказать огромное спасибо тебе, Эди, за этот невероятный жест", — поблагодарил партнера Роналду.



Добавим, ранее под 7-м номером за "Юнайтед" выступали такие легендарные игроки, как Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона и Дэвид Бекхэм.



