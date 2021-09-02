Роналду снова будет выступать за МЮ под 7-м номером

Эдинсон Кавани и Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что вернувшийся в клуб нападающий Криштиану Роналду будет выступать под 7-м номером.

Именно под "семеркой" Роналду выступал за "Юнайтед" в свой первый период с 2003 по 2009 год, а также за "Реал" и "Ювентус". Этот номер стал частью персонального бренда Криштиану.

Когда на прошлой неделе 36-летний португалец согласился вернуться на "Олд Траффорд", то столкнулся с дилеммой, ведь 7-й номер принадлежал нападающему "красных дьяволов" Эдинсону Кавани.

Слухи о том, что в заключительный день летнего трансферного окна Кавани может уйти в "Барселону", не материализовались, однако "Юнайтед" все равно нашел способ передать "семерку" Роналду.

31 августа "дьяволы" продали Даниэля Джеймса в "Лидс" за 25 миллионов фунтов, поэтому Кавани согласился сменить свой игровой номер на ставший вакантным после ухода валлийского вингера 21-й, под которым он выступает за сборную Уругвая.

А 7-й в свою очередь отошел Роналду. Снова сыграть под своим привычным номером Криштиану сможет 11 сентября против "Ньюкасла".

"Я не был уверен, смогу ли я снова получить 7-й номер, поэтому я хочу сказать огромное спасибо тебе, Эди, за этот невероятный жест", — поблагодарил партнера Роналду.

Добавим, ранее под 7-м номером за "Юнайтед" выступали такие легендарные игроки, как Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона и Дэвид Бекхэм.

Криштиану Роналду


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2021 23:00

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  1. ataman 02.09.2021 23:29 # ataman
    Лукаку дубль, Вернер гол

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  2. slash-lfc 02.09.2021 23:28 # slash-lfc
    K P A C U B O

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  3. lovrentiy 02.09.2021 23:19 # lovrentiy
    Вот не играют Реш Санч за сборную, сразу игра наладилась у бритов.

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  4. sexan 02.09.2021 23:15 # sexan
    Всё по делу.

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  5. true-manc 02.09.2021 23:11 # true-manc
    пеналду за сезон как раз забьет где-то 7 мячей, так что номер будет очень символичен

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  6. bangladesh 02.09.2021 23:11 # bangladesh
    Для меня лучшая семерка в истории футбола это Бекхэм

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  7. mancityman 02.09.2021 23:07 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  8. jirrort 02.09.2021 23:05 # jirrort
    Какая разница под каким номером унижать Зеропук?

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  9. hesperus01 02.09.2021 23:04 # hesperus01
    Классика

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  10. van-der-slav 02.09.2021 23:04 # van-der-slav
    Эди, как мило утютю

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