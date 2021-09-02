Роналду снова будет выступать за МЮ под 7-м номером
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что вернувшийся в клуб нападающий Криштиану Роналду будет выступать под 7-м номером.
Именно под "семеркой" Роналду выступал за "Юнайтед" в свой первый период с 2003 по 2009 год, а также за "Реал" и "Ювентус". Этот номер стал частью персонального бренда Криштиану.
Когда на прошлой неделе 36-летний португалец согласился вернуться на "Олд Траффорд", то столкнулся с дилеммой, ведь 7-й номер принадлежал нападающему "красных дьяволов" Эдинсону Кавани.
Слухи о том, что в заключительный день летнего трансферного окна Кавани может уйти в "Барселону", не материализовались, однако "Юнайтед" все равно нашел способ передать "семерку" Роналду.
31 августа "дьяволы" продали Даниэля Джеймса в "Лидс" за 25 миллионов фунтов, поэтому Кавани согласился сменить свой игровой номер на ставший вакантным после ухода валлийского вингера 21-й, под которым он выступает за сборную Уругвая.
А 7-й в свою очередь отошел Роналду. Снова сыграть под своим привычным номером Криштиану сможет 11 сентября против "Ньюкасла".
"Я не был уверен, смогу ли я снова получить 7-й номер, поэтому я хочу сказать огромное спасибо тебе, Эди, за этот невероятный жест", — поблагодарил партнера Роналду.
Добавим, ранее под 7-м номером за "Юнайтед" выступали такие легендарные игроки, как Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона и Дэвид Бекхэм.
02.09.2021 23:00
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Лукаку дубль, Вернер гол
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K P A C U B O
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Вот не играют Реш Санч за сборную, сразу игра наладилась у бритов.
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Всё по делу.
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пеналду за сезон как раз забьет где-то 7 мячей, так что номер будет очень символичен
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Для меня лучшая семерка в истории футбола это Бекхэм
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КОРОЛЬ!!!
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Какая разница под каким номером унижать Зеропук?
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Классика
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Эди, как мило утютю
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