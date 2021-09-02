Сауль: "С детства мечтал о Премьер-Лиге"

Полузащитник Сауль Ньигес признался, что переход в "Челси" является для него исполнением детской мечты.

Буквально на последних минутах летнего трансферного окна "Челси" все же смог оформить аренду Сауля из "Атлетико" с опцией выкупа.



26-летний испанец взял в команде Томаса Тухеля 17-й номер и в четверг провел свою первую тренировку в Кобхэме, а также пообщался с клубными медиа.



"Я провел в "Атлетико" 15 лет, там мой дом. И затем, когда мне предоставилась возможность присоединиться к "Челси", я не смог отказаться".



"Последний день трансферного окна был безумным, но в конце концов я смог перейти сюда, как мы все и надеялись, поэтому я должен использовать этот шанс".



"С детства у меня всегда были две цели: войти в историю с "Атлетико" и поиграть в Премьер-Лиге. Не только из-за самой лиги, но также из-за местной культуры и языка", — сообщил Сауль официальному веб-сайту "Челси".