Директор "Ромы" подтвердил, что Джака хотел уйти из "Арсенала"

Гранит Джака Директор "Ромы" Тиагу Пинту подтвердил, что полузащитник Гранит Джака хотел уйти из "Арсенала" этим летом.

На протяжении большей части лета ходили упорные слухи, что Джака хочет поработать с Жозе Моуриньо в "Роме".

По словам Пинту, это было правдой. Однако "канониры" не только удержали Гранита, но и дали ему новый контракт.

"Трансферное окно закрылось, и это забавно, потому что мы купили так много игроков, а каждый спрашивает меня насчет полузащитника".

"Каждый знает, что мы охотились за Джакой, и он хотел перейти в "Рому", но "Арсенал" не отпустил его. Это единственное, о чем я жалею насчет этого трансферного окна", — цитирует Пинту Goal.


Метки Арсенал, Джака, Рома

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2021 21:00

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  1. acceptodessa 02.09.2021 22:39 # acceptodessa
    наш топовый долпоеб

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  2. kedr 02.09.2021 21:31 # kedr
    Да все хотели, что бы он уже скипнул куда то подальше из команды, кроме Артэты разве что!)

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