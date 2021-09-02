Директор "Ромы" подтвердил, что Джака хотел уйти из "Арсенала"
Директор "Ромы" Тиагу Пинту подтвердил, что полузащитник Гранит Джака хотел уйти из "Арсенала" этим летом.
На протяжении большей части лета ходили упорные слухи, что Джака хочет поработать с Жозе Моуриньо в "Роме".
По словам Пинту, это было правдой. Однако "канониры" не только удержали Гранита, но и дали ему новый контракт.
"Трансферное окно закрылось, и это забавно, потому что мы купили так много игроков, а каждый спрашивает меня насчет полузащитника".
"Каждый знает, что мы охотились за Джакой, и он хотел перейти в "Рому", но "Арсенал" не отпустил его. Это единственное, о чем я жалею насчет этого трансферного окна", — цитирует Пинту Goal.
02.09.2021 21:00
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наш топовый долпоеб
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Да все хотели, что бы он уже скипнул куда то подальше из команды, кроме Артэты разве что!)
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