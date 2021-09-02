Бывший защитник "Тоттенхэма" Серж Орье открыт к переходу в "Арсенал".

Не сумев найти пристанище для Орье и укрепив правый фланг обороны Эмерсоном Роялом из "Барселоны", в заключительный день летнего трансферного окна "шпоры" разорвали контракт с Сержем по обоюдному согласию сторон.



Как стало известно ESPN, ставший свободным агентом Орье хочет остаться в Англии, и "Арсенал" — один из клубов, обративших внимание на 28-летнего ивуарийца.



Этим летом "канониры" обнажили свой правый фланг обороны, отпустив Эктора Беллерина в "Реал Бетис". В то же время на "Эмирейтс" из "Болоньи" прибыл Такехиро Томиясу, который способен сыграть на данной позиции, как и на позиции центрального защитника.



Стоит отметить, что трансферы между двумя клубами из Северного Лондона довольно редки и весьма противоречивы — достаточно вспомнить переходы Вильяма Галласа, Эммануэля Адебайора и Сола Кэмпбелла.