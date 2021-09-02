Роналду отпустили из сборной Португалии

Нападающий Криштиану Роналду досрочно прибудет в расположение "Манчестер Юнайтед", чтобы готовиться к своему повторному дебюту за клуб.

Накануне Роналду своим дублем принес сборной Португалии победу 2:1 над Ирландией в рамках отбора к Чемпионату Мира 2022 года.



Этим вечером Криштиану также обновил мировой рекорд по количеству голов за какую-либо национальную команду в исполнении одного игрока — 111 забитых мячей.



А сегодня, как гласит заявление Федерации футбола Португалии, Роналду отпустили из лагеря национальной команды. Дело в том, что Криштиану в любом случае дисквалифицирован на выездной матч против Азербайджана в следующий вторник.



Таким образом, 36-летний нападающий освободился на шесть дней раньше, что позволит ему лучше подготовиться к матчу Премьер-Лиги против "Ньюкасла" 11 сентября.