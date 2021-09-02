Роналду отпустили из сборной Португалии

Криштиану Роналду Нападающий Криштиану Роналду досрочно прибудет в расположение "Манчестер Юнайтед", чтобы готовиться к своему повторному дебюту за клуб.

Накануне Роналду своим дублем принес сборной Португалии победу 2:1 над Ирландией в рамках отбора к Чемпионату Мира 2022 года.

Этим вечером Криштиану также обновил мировой рекорд по количеству голов за какую-либо национальную команду в исполнении одного игрока — 111 забитых мячей.

А сегодня, как гласит заявление Федерации футбола Португалии, Роналду отпустили из лагеря национальной команды. Дело в том, что Криштиану в любом случае дисквалифицирован на выездной матч против Азербайджана в следующий вторник.

Таким образом, 36-летний нападающий освободился на шесть дней раньше, что позволит ему лучше подготовиться к матчу Премьер-Лиги против "Ньюкасла" 11 сентября.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, сборная Португалии

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 495

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jirrort 02.09.2021 19:17 # jirrort
    Роналду опустили в сборной Португалии

    (ответить)

  2. jokerz 02.09.2021 19:15 # jokerz
    Роналду
    Апл

    Пропасть

    Кукареки петухов на фапле

    (ответить)

  3. dallaslp 02.09.2021 19:13 # dallaslp
    прошел футбол полностью

    (ответить)

  4. m-ballack 02.09.2021 19:09 # m-ballack
    Топ нап, 15 пенок наныряет.

    (ответить)

  5. ganinilyha 02.09.2021 19:08 # ganinilyha
    Будет отрабатывать пощёчины, и пенки заодно.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: