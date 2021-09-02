Роналду отпустили из сборной Португалии
Нападающий Криштиану Роналду досрочно прибудет в расположение "Манчестер Юнайтед", чтобы готовиться к своему повторному дебюту за клуб.
Накануне Роналду своим дублем принес сборной Португалии победу 2:1 над Ирландией в рамках отбора к Чемпионату Мира 2022 года.
Этим вечером Криштиану также обновил мировой рекорд по количеству голов за какую-либо национальную команду в исполнении одного игрока — 111 забитых мячей.
А сегодня, как гласит заявление Федерации футбола Португалии, Роналду отпустили из лагеря национальной команды. Дело в том, что Криштиану в любом случае дисквалифицирован на выездной матч против Азербайджана в следующий вторник.
Таким образом, 36-летний нападающий освободился на шесть дней раньше, что позволит ему лучше подготовиться к матчу Премьер-Лиги против "Ньюкасла" 11 сентября.
02.09.2021 19:00
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Роналду опустили в сборной Португалии
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Роналду
Апл
Пропасть
Кукареки петухов на фапле
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прошел футбол полностью
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Топ нап, 15 пенок наныряет.
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Будет отрабатывать пощёчины, и пенки заодно.
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