Ди Мария удивлен ажиотажем насчет 7-го номера "Юнайтед"
Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария выразил недоумение насчет ажиотажа с 7-м номером в "Манчестер Юнайтед" в свете возвращения Криштиану Роналду.
Представляя Роналду в футболке клуба, "Юнайтед" не показал своего новичка со спины — очевидно, "красные дьяволы" пытаются получить разрешение Премьер-Лиги для Криштиану взять 7-й номер, который сейчас принадлежит Эдинсону Кавани.
"Семерка" имеет большое значение и для Роналду лично, и для "Юнайтед" в целом, учитывая историю клуба. А вот Ди Мария не испытывал никакого восторга от того, что выступал за "дьяволов" под 7-м номером. Тот период Анхелю вообще не хочется вспоминать.
"Мне было на*рать на 7-й номер в "Манчестер Юнайтед". Поначалу они много рассказывали мне о нем, но для меня это была просто футболка".
"Моей проблемой в "Манчестер Юнайтед" был тренер. Ван Галь — худший тренер в моей карьере. Я мог забить, отдать результативную передачу, а на следующий день он показывает мне мои неточные пасы. Он ущемлял меня изо дня в день, ему не нравилось, когда игроки важнее его", — сообщил Ди Мария TyC Sports.
02.09.2021 18:00
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Последние комментарии:
Если клубный номер ничего не значит, то дорога в ПСЖ вполне оправдана. Там нет истории
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лол, так попросил бы другой номер епт
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Его жена правильно сказала:"Мы наёмники ".
Я бы добавил - СРАНЫЕ)))
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Машка ещё та шлюха)Только в Реале нормальным был,а потом вышвырнули не просто так.
МЮ дал шанс,а эта маромойка свинтила за баблом. Спортсмен это не про этого горбатого ишака.
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Да всем насрать на этот седьмой номер скама
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А я не понимаю наяривания на семёрку вообще, то есть как на цифру, а не номер в МЮ. Часто слышу как кто-то говорит, что его любимая цифра - 7. Нахрена вообще иметь любимую цифру? Это какой-то детский прикол.
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Один из немногих топов в мю, так скум его поносит))
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Собака сутулая
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Гондон тот еще , но ему уже все аукнулось черту
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лучше бы помалкивал, крыса аргентинская!
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Бабское имя олицетворяет его
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норм собрал, лайк
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Годно, Анхель, соберёшь манков
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Каким зашкваром не было бы носить эту ссаную тряпку и выступать за этот клуб, но так публично отзываться о бывшем клубе как-то неправильно и неэтично что ли
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