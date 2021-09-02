Ди Мария удивлен ажиотажем насчет 7-го номера "Юнайтед"

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария выразил недоумение насчет ажиотажа с 7-м номером в "Манчестер Юнайтед" в свете возвращения Криштиану Роналду.

Представляя Роналду в футболке клуба, "Юнайтед" не показал своего новичка со спины — очевидно, "красные дьяволы" пытаются получить разрешение Премьер-Лиги для Криштиану взять 7-й номер, который сейчас принадлежит Эдинсону Кавани.



"Семерка" имеет большое значение и для Роналду лично, и для "Юнайтед" в целом, учитывая историю клуба. А вот Ди Мария не испытывал никакого восторга от того, что выступал за "дьяволов" под 7-м номером. Тот период Анхелю вообще не хочется вспоминать.



"Мне было на*рать на 7-й номер в "Манчестер Юнайтед". Поначалу они много рассказывали мне о нем, но для меня это была просто футболка".



"Моей проблемой в "Манчестер Юнайтед" был тренер. Ван Галь — худший тренер в моей карьере. Я мог забить, отдать результативную передачу, а на следующий день он показывает мне мои неточные пасы. Он ущемлял меня изо дня в день, ему не нравилось, когда игроки важнее его", — сообщил Ди Мария TyC Sports.