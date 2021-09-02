Ди Мария удивлен ажиотажем насчет 7-го номера "Юнайтед"

Анхель Ди Мария Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария выразил недоумение насчет ажиотажа с 7-м номером в "Манчестер Юнайтед" в свете возвращения Криштиану Роналду.

Представляя Роналду в футболке клуба, "Юнайтед" не показал своего новичка со спины — очевидно, "красные дьяволы" пытаются получить разрешение Премьер-Лиги для Криштиану взять 7-й номер, который сейчас принадлежит Эдинсону Кавани.

"Семерка" имеет большое значение и для Роналду лично, и для "Юнайтед" в целом, учитывая историю клуба. А вот Ди Мария не испытывал никакого восторга от того, что выступал за "дьяволов" под 7-м номером. Тот период Анхелю вообще не хочется вспоминать.

"Мне было на*рать на 7-й номер в "Манчестер Юнайтед". Поначалу они много рассказывали мне о нем, но для меня это была просто футболка".

"Моей проблемой в "Манчестер Юнайтед" был тренер. Ван Галь — худший тренер в моей карьере. Я мог забить, отдать результативную передачу, а на следующий день он показывает мне мои неточные пасы. Он ущемлял меня изо дня в день, ему не нравилось, когда игроки важнее его", — сообщил Ди Мария TyC Sports.


Метки Ди Мария, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 2145

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yela 02.09.2021 19:18 # yela
    Если клубный номер ничего не значит, то дорога в ПСЖ вполне оправдана. Там нет истории

    (ответить)

  2. van-der-slav 02.09.2021 19:09 # van-der-slav
    лол, так попросил бы другой номер епт

    (ответить)

  3. kirliut 02.09.2021 18:55 # kirliut
    Его жена правильно сказала:"Мы наёмники ".
    Я бы добавил - СРАНЫЕ)))

    (ответить)

  4. kirliut 02.09.2021 18:53 # kirliut
    Машка ещё та шлюха)Только в Реале нормальным был,а потом вышвырнули не просто так.
    МЮ дал шанс,а эта маромойка свинтила за баблом. Спортсмен это не про этого горбатого ишака.

    (ответить)

  5. beatles-red 02.09.2021 18:50 # beatles-red
    Да всем насрать на этот седьмой номер скама

    (ответить)

  6. ilovemanutd 02.09.2021 18:48 # ilovemanutd
    А я не понимаю наяривания на семёрку вообще, то есть как на цифру, а не номер в МЮ. Часто слышу как кто-то говорит, что его любимая цифра - 7. Нахрена вообще иметь любимую цифру? Это какой-то детский прикол.

    (ответить)

  7. ganinilyha 02.09.2021 18:42 # ganinilyha
    Один из немногих топов в мю, так скум его поносит))

    (ответить)

  8. best-fanunited 02.09.2021 18:41 # best-fanunited
    Собака сутулая

    (ответить)

  9. quavo 02.09.2021 18:35 # quavo
    Гондон тот еще , но ему уже все аукнулось черту

    (ответить)

  10. rusatm 02.09.2021 18:24 # rusatm
    лучше бы помалкивал, крыса аргентинская!

    (ответить)

  11. ian 02.09.2021 18:17 # ian
    Бабское имя олицетворяет его

    (ответить)

  12. bangladesh 02.09.2021 18:16 # bangladesh
    норм собрал, лайк

    (ответить)

  13. apl-nash 02.09.2021 18:10 # apl-nash
    Годно, Анхель, соберёшь манков

    (ответить)

  14. num8 02.09.2021 18:04 # num8
    Каким зашкваром не было бы носить эту ссаную тряпку и выступать за этот клуб, но так публично отзываться о бывшем клубе как-то неправильно и неэтично что ли

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: