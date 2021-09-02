Билеты на первый матч Роналду продаются за сотни фунтов

Криштиану Роналду Билеты на первый для нападающего Криштиану Роналду матч после возвращения в "Манчестер Юнайтед" продаются на черном рынке за сотни фунтов.

Повторный дебют Роналду за "Юнайтед" назначен на 11 сентября, когда на "Олд Траффорд" пожалует "Ньюкасл". Этот матч — в свете возвращения Криштиану — вызывает небывалый ажиотаж у фанатов.

Официально все билеты на этот матч уже распроданы, однако неавторизованные вендоры и веб-сайты по перепродаже билетов все еще предлагают заветный квиток. Вопрос лишь в цене.

Как отмечает The Times, веб-сайт Live Football Tickets предлагает приобрести более 200 билетов по цене от 250 до 699 фунтов. А Stubhub дает возможность сесть на одном из первых рядов за 2,514 фунтов.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2021 17:00

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  1. true-manc 02.09.2021 17:39 # true-manc
    > Повторный дебют Роналду за "Юнайтед" назначен на 11 сентября

    Надеюсь, Олд Траффорд будет "в огне" в этот день
    Аллаху Акбар

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  2. chr1s8rown 02.09.2021 17:20 # chr1s8rown
    Развод скам

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  3. halamadrid94 02.09.2021 17:19 # halamadrid94
    Е5.... За то, чтобы посмотреть на повторный дебют, хоть и легендарного игрока на Траффорд заплатить полтора ляма....

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  4. makeewadim 02.09.2021 17:16 # makeewadim
    Для работяг это огромная сумма

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