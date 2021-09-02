Билеты на первый матч Роналду продаются за сотни фунтов
Билеты на первый для нападающего Криштиану Роналду матч после возвращения в "Манчестер Юнайтед" продаются на черном рынке за сотни фунтов.
Повторный дебют Роналду за "Юнайтед" назначен на 11 сентября, когда на "Олд Траффорд" пожалует "Ньюкасл". Этот матч — в свете возвращения Криштиану — вызывает небывалый ажиотаж у фанатов.
Официально все билеты на этот матч уже распроданы, однако неавторизованные вендоры и веб-сайты по перепродаже билетов все еще предлагают заветный квиток. Вопрос лишь в цене.
Как отмечает The Times, веб-сайт Live Football Tickets предлагает приобрести более 200 билетов по цене от 250 до 699 фунтов. А Stubhub дает возможность сесть на одном из первых рядов за 2,514 фунтов.
02.09.2021 17:00
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Последние комментарии:
> Повторный дебют Роналду за "Юнайтед" назначен на 11 сентября
Надеюсь, Олд Траффорд будет "в огне" в этот день
Аллаху Акбар
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Развод скам
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Е5.... За то, чтобы посмотреть на повторный дебют, хоть и легендарного игрока на Траффорд заплатить полтора ляма....
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Для работяг это огромная сумма
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