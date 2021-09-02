ФИФА может дисквалифицировать игроков, которых не отпустили в сборные

Клубам Премьер-Лиги могут запретить использовать отдельных игроков в ближайшем туре английского первенства.

Напомним, единодушным решением клубы Премьер-Лиги не отпустили около 60 игроков в свои сборные, которые относятся к странам "красного списка".



Это решение обусловлено тем, что по возвращении из таких стран в Великобританию игрокам пришлось бы пройти 10-дневный карантин, что клубы позволить себе не могут.



Как сообщает BBC, некоторым футбольным Федерациям это не понравилось. Чили, Мексика и Парагвай находятся среди тех, кто пожаловались в ФИФА.



В результате ФИФА может запретить затронутым игрокам провести ближайший матч своего клуба.



Добавим, несмотря на то, что решение о запрете было единодушным, "Астон Вилла" позволила Эмилиано Мартинесу и Эмилиано Буэндиа отправиться в сборную Аргентину. Точно так же поступил "Тоттенхэм" с Кристианом Ромеро и Джовани Ло Чельсо.