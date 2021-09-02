Невилл: "Расстроен, что Лингард не ушел из "Юнайтед"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился своим разочарованием от того, что Джесси Лингард не покинул "Олд Траффорд" этим летом.

Блестяще проявив себя за время аренды в "Вест Хэме" во второй половине прошлого сезона, этим летом Лингард вернулся на свое место среди запасных "Юнайтед".



Невилл удивлен и расстроен тем, что 28-летний англичанин не захотел развивать свою карьеру.



"Я думал, что еще хотя бы пара игроков покинут "Манчестер Юнайтед". Я расстроен, что Джесси Лингард не ушел из "Манчестер Юнайтед".



"Он проведет несколько матчей, у него будут свои яркие моменты на поле, он будет полезен, но я думаю, за время аренды в "Вест Хэме" в прошлом сезоне он проявил себя действительно хорошим игроком, который заслуживает большего".



"Я расстроен, что он снова согласился стать одним из многих. Иногда настает момент улететь из родного гнезда, и я думал, он уже это сделал в прошлом году".



"Так что я думаю, у них есть пара игроков, которые не будут много играть в этом году и которые могли последовать примеру Дэна Джеймса, обеспечив развитие своих карьер благодаря регулярной практике", — сообщил Невилл Sky Sports.