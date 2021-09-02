Джака отказался от вакцинации перед тем, как заразился коронавирусом

Федерация футбола Швейцарии сообщила, что полузащитник "Арсенала" Гранит Джака был единственным в национальной команде игроком, который ранее не переболел коронавирусом и отказался от вакцинации.

Напомним, в преддверии первого для швейцарцев матча в этот международный перерыв у Джаки был обнаружен COVID-19. У Гранита появились симптомы болезни, и сейчас он на карантине.



Этой ситуации можно было бы избежать, однако 28-летний "канонир" не поверил в эффективность вакцины и отказался от уколов.



"Гранит Джака не был вакцинирован. Как и любому человеку в Швейцарии, мы позволили каждому игроку решить самостоятельно. Это личное дело каждого".



"Мы выдали рекомендацию о том, что каждому стоит пройти вакцинацию. Но он решил по-своему. У него есть право отказаться от вакцинации".



"Все остальные игроки в сборной были вакцинированы или переболели, поэтому все они более-менее в безопасности с медицинской точки зрения", — сообщил пресс-атташе Федерации футбола Швейцарии Адриан Арнольд Blick.