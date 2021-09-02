Джака отказался от вакцинации перед тем, как заразился коронавирусом

Гранит Джака Федерация футбола Швейцарии сообщила, что полузащитник "Арсенала" Гранит Джака был единственным в национальной команде игроком, который ранее не переболел коронавирусом и отказался от вакцинации.

Напомним, в преддверии первого для швейцарцев матча в этот международный перерыв у Джаки был обнаружен COVID-19. У Гранита появились симптомы болезни, и сейчас он на карантине.

Этой ситуации можно было бы избежать, однако 28-летний "канонир" не поверил в эффективность вакцины и отказался от уколов.

"Гранит Джака не был вакцинирован. Как и любому человеку в Швейцарии, мы позволили каждому игроку решить самостоятельно. Это личное дело каждого".

"Мы выдали рекомендацию о том, что каждому стоит пройти вакцинацию. Но он решил по-своему. У него есть право отказаться от вакцинации".

"Все остальные игроки в сборной были вакцинированы или переболели, поэтому все они более-менее в безопасности с медицинской точки зрения", — сообщил пресс-атташе Федерации футбола Швейцарии Адриан Арнольд Blick.


Метки Арсенал, Джака, сборная Швейцарии

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. jawen 02.09.2021 14:20 # jawen
    А чего не пишете, что вот Белая обезьяна, Албанский придурок, Бледнолицый идиот?

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  2. j-silver 02.09.2021 13:27 # j-silver
    Мозг джаки был уже поврежден, еще до короны, так что понятно почему он отказался

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  3. shamrock 02.09.2021 13:23 # shamrock
    Надеюсь все антиваксеры подохнут

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  4. toledo 02.09.2021 13:20 # toledo
    у джаки, наверно, самый низкий iq в премьер-лиге

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  5. dexter 02.09.2021 13:19 # dexter
    Сказочный... капитан.

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