Джака отказался от вакцинации перед тем, как заразился коронавирусом
Федерация футбола Швейцарии сообщила, что полузащитник "Арсенала" Гранит Джака был единственным в национальной команде игроком, который ранее не переболел коронавирусом и отказался от вакцинации.
Напомним, в преддверии первого для швейцарцев матча в этот международный перерыв у Джаки был обнаружен COVID-19. У Гранита появились симптомы болезни, и сейчас он на карантине.
Этой ситуации можно было бы избежать, однако 28-летний "канонир" не поверил в эффективность вакцины и отказался от уколов.
"Гранит Джака не был вакцинирован. Как и любому человеку в Швейцарии, мы позволили каждому игроку решить самостоятельно. Это личное дело каждого".
"Мы выдали рекомендацию о том, что каждому стоит пройти вакцинацию. Но он решил по-своему. У него есть право отказаться от вакцинации".
"Все остальные игроки в сборной были вакцинированы или переболели, поэтому все они более-менее в безопасности с медицинской точки зрения", — сообщил пресс-атташе Федерации футбола Швейцарии Адриан Арнольд Blick.
02.09.2021 13:00
Просмотров: 945
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А чего не пишете, что вот Белая обезьяна, Албанский придурок, Бледнолицый идиот?
(ответить)
Мозг джаки был уже поврежден, еще до короны, так что понятно почему он отказался
(ответить)
Надеюсь все антиваксеры подохнут
(ответить)
у джаки, наверно, самый низкий iq в премьер-лиге
(ответить)
Сказочный... капитан.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий