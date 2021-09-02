Старридж напомнил о себе

Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж напомнил, что по-прежнему находится в поисках клуба.

Старридж, 1 сентября справивший свое 32-летие, находится без клуба уже 18 месяцев, до этого проведя короткий период в Турции.



Однако Даниэль, забивший 119 голов за карьеру, отказывается завершать карьеру и продолжает поддерживать форму, и сейчас, когда трансферное окно закрылось, ему как свободному агенту может предоставиться шанс.



"Год номер 32. Мотивирован для достижения успеха сильнее, чем когда-либо в своей жизни. Взрослее, мудрее, в отличной физической форме. Бог добр ко мне. Спасибо каждому за поздравления с Днем рождения. Это многое значит для меня", — написал Старридж в инстаграме.