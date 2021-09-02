Старридж напомнил о себе
Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж напомнил, что по-прежнему находится в поисках клуба.
Старридж, 1 сентября справивший свое 32-летие, находится без клуба уже 18 месяцев, до этого проведя короткий период в Турции.
Однако Даниэль, забивший 119 голов за карьеру, отказывается завершать карьеру и продолжает поддерживать форму, и сейчас, когда трансферное окно закрылось, ему как свободному агенту может предоставиться шанс.
"Год номер 32. Мотивирован для достижения успеха сильнее, чем когда-либо в своей жизни. Взрослее, мудрее, в отличной физической форме. Бог добр ко мне. Спасибо каждому за поздравления с Днем рождения. Это многое значит для меня", — написал Старридж в инстаграме.
02.09.2021 12:00
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Человек выиграл ЛЧ 2 года назад, к слову.
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Домой,в Ман Сити,им как раз фрв нужен.
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