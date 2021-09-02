Бент отводит "Юнайтед" только четвертое место

Криштиану Роналду Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что Криштиану Роналду не поможет "Манчестер Юнайтед" подняться выше четвертого места.

В лице 36-летнего Роналду, купленного у "Ювентуса" за 20 миллионов фунтов, "красные дьяволы" получили лучшего бомбардира прошлого сезона Серии А с 29 голами.

Тем не менее, Бент убежден, что усилий Криштиану будет недостаточно для борьбы за титул Премьер-Лиги, и "Юнайтед" придется довольствоваться попаданием в топ-4.

"Он (Роналду) следит за собой, поэтому я не ожидаю спада у такого профессионала высшей пробы. Он будет забивать голы, но я по-прежнему не считаю "Манчестер Юнайтед" фаворитом. Я по-прежнему ставлю "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити" выше".

"Думаю, они придут к финишу четвертыми", — сообщил Бент talkSPORT.


Метки Бент, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1163

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. halamadrid94 02.09.2021 12:24 # halamadrid94
    1. Пенсы
    2. Голубки
    3. Скам
    4. Портовые
    5. Куры
    6. ВХЮ
    ....

    ....

    18. Уотфорд
    19. Пэлас
    20. Норвич

    (ответить)

  2. isidro 02.09.2021 11:05 # isidro
    I'm coming home!
    I'm coming home!
    Tell the fucking world, I'm coming home!

    (ответить)

  3. alexomck 02.09.2021 11:05 # alexomck
    если МЮ займет 4 место, то Шпоры или пенсы на 5 чтоль будут? сомневаюсь что один Роналду всё исправит, максимум побороться могут.

    (ответить)

  4. mixmaster 02.09.2021 11:02 # mixmaster
    это тот Даррен Бент, который дрогбу обошел в списке бомбардиров как-то?)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: