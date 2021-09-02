Бент отводит "Юнайтед" только четвертое место

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что Криштиану Роналду не поможет "Манчестер Юнайтед" подняться выше четвертого места.

В лице 36-летнего Роналду, купленного у "Ювентуса" за 20 миллионов фунтов, "красные дьяволы" получили лучшего бомбардира прошлого сезона Серии А с 29 голами.



Тем не менее, Бент убежден, что усилий Криштиану будет недостаточно для борьбы за титул Премьер-Лиги, и "Юнайтед" придется довольствоваться попаданием в топ-4.



"Он (Роналду) следит за собой, поэтому я не ожидаю спада у такого профессионала высшей пробы. Он будет забивать голы, но я по-прежнему не считаю "Манчестер Юнайтед" фаворитом. Я по-прежнему ставлю "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити" выше".



"Думаю, они придут к финишу четвертыми", — сообщил Бент talkSPORT.