Бент отводит "Юнайтед" только четвертое место
Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что Криштиану Роналду не поможет "Манчестер Юнайтед" подняться выше четвертого места.
В лице 36-летнего Роналду, купленного у "Ювентуса" за 20 миллионов фунтов, "красные дьяволы" получили лучшего бомбардира прошлого сезона Серии А с 29 голами.
Тем не менее, Бент убежден, что усилий Криштиану будет недостаточно для борьбы за титул Премьер-Лиги, и "Юнайтед" придется довольствоваться попаданием в топ-4.
"Он (Роналду) следит за собой, поэтому я не ожидаю спада у такого профессионала высшей пробы. Он будет забивать голы, но я по-прежнему не считаю "Манчестер Юнайтед" фаворитом. Я по-прежнему ставлю "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити" выше".
"Думаю, они придут к финишу четвертыми", — сообщил Бент talkSPORT.
02.09.2021 11:00
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I'm coming home!
I'm coming home!
Tell the fucking world, I'm coming home!
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если МЮ займет 4 место, то Шпоры или пенсы на 5 чтоль будут? сомневаюсь что один Роналду всё исправит, максимум побороться могут.
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это тот Даррен Бент, который дрогбу обошел в списке бомбардиров как-то?)
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