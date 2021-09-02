Фердинанд: "Юнайтед" нужен опорник получше Фреда"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "красным дьяволам" нужен опорный полузащитник лучше, чем Фред.

Фред навлек на себя серьезную критику после победы 0:1 над "Вулверхэмптоном" в минувший уикенд. Соперник доминировал в зоне 28-летнего бразильца, чья главная слабость, как считает Фердинанд, заключается в выборе позиции.



"Я не думаю, что он является достаточным барьером в опорной зоне. Он срывается с поводка, чует беду и влезает туда. Это не лучший способ".



"На мой взгляд, в этой зоне тебе нужен тот, кто умеет словно дирижировать оркестром. И не только с мячом — я говорю про игру без мяча. Ты должен располагаться на поле так, чтобы предотвращать беду до ее возникновения".



"Кэррик, Бускетс, Фернандиньо умеют это. Эти игроки умеют удерживать свою позицию. Тебе не нужно носиться по полю на скорости 100 миль в час. Они находятся в позиции, чтобы предотвращать попадание мяча в опасные зоны — вот тогда ты барьер".



"Фред обладает хорошей физической готовностью, может покрывать большую дистанцию, и он хорош в отборе. Но я думаю, им нужен кто-то, кто лучше читает игру, кто лучше контролирует и просчитывает ситуацию в плане выбора позиции и принятия решений при обороне", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.