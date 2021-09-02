Ван Дейк вывихнул палец

Палец Виргила Ван Дейка Первый для защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка вызов в сборную Голландии после долгого перерыва обернулся небольшой травмой.

Данный инцидент случился во время матча голландцев против сборной Норвегии в рамках отбора к ЧМ-2022 накануне вечером (1:1).

В самом начале второго тайма Ван Дейк, набирающий форму после перенесенной в октябре 2020 травмы колена, вывихнул палец левой руки.

Член медицинского штаба национальной команды мастерски вправил палец на место прямо у бровки, и Виргил без проблем доиграл матч до конца.

Добавим, в ближайшую неделю голландцам также предстоит сыграть против Черногории и Турции. Участию в этих матчах Ван Дейка ничто не угрожает.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, сборная Голландии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1338

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  1. muzzle 02.09.2021 10:16 # muzzle
    Маструбация - опасное занятие

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  2. frisby 02.09.2021 10:12 # frisby
    терминатор. не то что абосранные португалы и испанцы которые от прикосновения валяются на поле как будто их убили

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  3. barrakuda 02.09.2021 09:58 # barrakuda
    В носу ковырялся

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  4. intellect 02.09.2021 09:52 # intellect
    Хрусталь

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  5. alexomck 02.09.2021 09:31 # alexomck
    Здоровья

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  6. alexander-arnold 02.09.2021 09:11 # alexander-arnold
    Холланд наступил

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  7. true-manc 02.09.2021 09:04 # true-manc
    Ван Дик занимался фингерингом с клопом, но что-то пошло не так...

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  8. ch3l5ea 02.09.2021 09:02 # ch3l5ea
    Увидимся через пол года

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