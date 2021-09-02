Ван Дейк вывихнул палец
Первый для защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка вызов в сборную Голландии после долгого перерыва обернулся небольшой травмой.
Данный инцидент случился во время матча голландцев против сборной Норвегии в рамках отбора к ЧМ-2022 накануне вечером (1:1).
В самом начале второго тайма Ван Дейк, набирающий форму после перенесенной в октябре 2020 травмы колена, вывихнул палец левой руки.
Член медицинского штаба национальной команды мастерски вправил палец на место прямо у бровки, и Виргил без проблем доиграл матч до конца.
Добавим, в ближайшую неделю голландцам также предстоит сыграть против Черногории и Турции. Участию в этих матчах Ван Дейка ничто не угрожает.
02.09.2021 09:00
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Маструбация - опасное занятие
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терминатор. не то что абосранные португалы и испанцы которые от прикосновения валяются на поле как будто их убили
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В носу ковырялся
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Хрусталь
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Здоровья
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Холланд наступил
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Ван Дик занимался фингерингом с клопом, но что-то пошло не так...
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Увидимся через пол года
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