Ван Дейк вывихнул палец

Первый для защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка вызов в сборную Голландии после долгого перерыва обернулся небольшой травмой.

Данный инцидент случился во время матча голландцев против сборной Норвегии в рамках отбора к ЧМ-2022 накануне вечером (1:1).



В самом начале второго тайма Ван Дейк, набирающий форму после перенесенной в октябре 2020 травмы колена, вывихнул палец левой руки.



Член медицинского штаба национальной команды мастерски вправил палец на место прямо у бровки, и Виргил без проблем доиграл матч до конца.



Добавим, в ближайшую неделю голландцам также предстоит сыграть против Черногории и Турции. Участию в этих матчах Ван Дейка ничто не угрожает.