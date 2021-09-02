Невилл: "С Саулем "Челси" будет сложно остановить"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что приглашение полузащитника Сауля Ньигеса позволит "Челси" побороться за победу на всех фронтах.

В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" арендовал Сауля у "Атлетико", а ранее купил нападающего Ромелу Лукаку из "Интера".



Невилл чувствует, что "синие" стали гораздо сильнее и теперь обладают мощью, чтобы замахнуться сразу на несколько трофеев.



"Сауль — очередной превосходный игрок. У него огромный опыт борьбы за вершину Ла Лиги, огромный опыт выступлений в Лиге Чемпионов и на международном уровне. Он соответствует профилю состоявшихся игроков, на которых ориентируется "Челси". Такова модель "Челси", и они образцово провели трансферное окно".



"У них сильная команда. Я видел их уже дважды в этом сезоне: против "Арсенала" и на "Энфилде". У них действительно хорошая команда, которая побеждает и хочет побеждать больше. Когда они остались вдесятером на "Энфилде", у меня и мысли не было, что "Ливерпулю" будет легко взломать "Челси" во втором тайме. Так бывает, когда ты играешь против хорошей команды, несмотря на то, что "Энфилд" — сложнейшее место для выездов".



"А добавление Сауля и Ромелу Лукаку делает их сильнее, сильнее и сильнее. С Жоржиньо, Нголо Канте и Матео Ковачичем в полузащите они и так выглядели сильно. С их стилем игры достаточно двух полузащитников в этой зоне, но приход Сауля означает, что они смогут побороться на всех фронтах. Это чрезвычайно усилит их и сделает еще крепче, чем они были в субботу на "Энфилде".



"Их игровая система защищает игроков индивидуально, не давая им оставаться изолированными, а с уверенностью от победы в Лиге Чемпионов и после таких трансферов их будет очень сложно остановить", — сообщил Невилл Sky Sports.