"Челси" предлагал Лофтус-Чика "Вест Хэму"

В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" предложил "Вест Хэму" забрать полузащитника Рубена Лофтус-Чика.

Как известно, Лофтус-Чик не покинул "Челси" до 31 августа, а в свете прихода Сауля Ньигеса перспективы Рубена на "Стэмфорд Бридж" выглядят крайне туманно.



Как сообщает talkSPORT, победители Лиги Чемпионов пытались предотвратить эту ситуацию, предложив своего воспитанника "молотобойцам".



Однако "Вест Хэм" отверг Лофтус-Чика, вместо этого арендовав у московского "Спартака" Алекса Крала.



Рубен является воспитанником "Челси", дебютировав за первую команду еще в январе 2015. Однако из-за высокой конкуренции и собственных проблем со здоровьем 25-летнему англичанину до сих не удалось реализовать свой потенциал.