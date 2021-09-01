Джака заразился COVID-19

Гранит Джака У полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки был выявлен коронавирус в расположении сборной Швейцарии.

В среду вечером швейцарцы проводят товарищеский матч против Греции, однако Джака был отстранен от участия в нем после того, как утром пожаловался не плохое самочувствие.

Гранита немедленно изолировали от партнеров по национальной команде и заставили внепланово сдать ПЦР-тест, который вернулся с положительным результатом.

Как сообщает Sky Sports, помимо Джаки, на карантин был отправлен один из членов персонала сборной Швейцарии, которой в воскресенье играть против победителей Евро-2020 итальянцев.

Добавим, по возвращении в свой клуб 28-летний полузащитник приступит к трехматчевой дисквалификации ввиду своего удаления против "Манчестер Сити" в прошлую субботу.


Метки Арсенал, Джака, сборная Швейцарии

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2021 23:00

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