Джака заразился COVID-19
У полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки был выявлен коронавирус в расположении сборной Швейцарии.
В среду вечером швейцарцы проводят товарищеский матч против Греции, однако Джака был отстранен от участия в нем после того, как утром пожаловался не плохое самочувствие.
Гранита немедленно изолировали от партнеров по национальной команде и заставили внепланово сдать ПЦР-тест, который вернулся с положительным результатом.
Как сообщает Sky Sports, помимо Джаки, на карантин был отправлен один из членов персонала сборной Швейцарии, которой в воскресенье играть против победителей Евро-2020 итальянцев.
Добавим, по возвращении в свой клуб 28-летний полузащитник приступит к трехматчевой дисквалификации ввиду своего удаления против "Манчестер Сити" в прошлую субботу.
01.09.2021 23:00
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