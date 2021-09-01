Сауль: "Чувствовал себя словно Де Хеа"
Новичок "Челси" Сауль Ньигес признался, что накануне вечером почувствовал себя в шкуре голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, когда тот пытался перейти в "Реал" в 2015 году.
Накануне "Челси" подтвердил аренду Сауля из "Атлетико" только спустя 45 минут после закрытия трансферного окна.
Оформление сделки настолько затянулось, что 26-летний испанец почти отчаялся и вспомнил знаменитую историю с факсом, который помешал его соотечественнику Де Хеа вырваться из Манчестера.
"В 11:57 вечера мы закончили изучать контракт, чтобы передать его дальше... Я чувствовал себя словно Де Хеа и думал про себя: "Ничего не выйдет, мы не успеем". Это был длинный день и длинная ночь".
"Моя жена очень нервничала. Это были сложные дни, потому что решение о переезде далось нелегко. Сложно решиться покинуть свой дом ради нового приключения", — цитирует Сауля Goal.
01.09.2021 22:00
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