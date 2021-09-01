Сауль: "Чувствовал себя словно Де Хеа"

Сауль Ньигес Новичок "Челси" Сауль Ньигес признался, что накануне вечером почувствовал себя в шкуре голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, когда тот пытался перейти в "Реал" в 2015 году.

Накануне "Челси" подтвердил аренду Сауля из "Атлетико" только спустя 45 минут после закрытия трансферного окна.

Оформление сделки настолько затянулось, что 26-летний испанец почти отчаялся и вспомнил знаменитую историю с факсом, который помешал его соотечественнику Де Хеа вырваться из Манчестера.

"В 11:57 вечера мы закончили изучать контракт, чтобы передать его дальше... Я чувствовал себя словно Де Хеа и думал про себя: "Ничего не выйдет, мы не успеем". Это был длинный день и длинная ночь".

"Моя жена очень нервничала. Это были сложные дни, потому что решение о переезде далось нелегко. Сложно решиться покинуть свой дом ради нового приключения", — цитирует Сауля Goal.


Метки Атлетико, Де Хеа, Ньигес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1363

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slash-lfc 01.09.2021 23:28 # slash-lfc
    Интервью даёт в стиле игроков Шерстьнольси, знач заиграет

    (ответить)

  2. chr1s8rown 01.09.2021 22:05 # chr1s8rown
    В автобусь все таки соскачил

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: