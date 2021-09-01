Джака "чертовски удивлен" своим удалением против "Сити"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака признался, что был чрезвычайно удивлен своим удалением в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в прошлую субботу.

Джака покинул поле "Этихад" уже на 35-й минуте, получив прямую красную карточку за подкат двумя ногами против Жоау Канселу. В итоге "канониры" с треском проиграли тот матч — 5:0.



Несмотря на то, что Гранит был удален уже в 11-й раз за свою карьеру, 28-летний швейцарец до сих пор не понимает, почему так происходит, но подозревает арбитров в предвзятом отношении.



"После такого плохого старта сезона критика неизбежна. Это нормально, и от этого никуда не деться. Каждый игрок должен смириться этим".



"Что касается красной карточки, то это было чертовски удивительно! Когда речь заходит о Премьер-Лиге, люди часто говорят, как жестко здесь играют. Я на 100 процентов попал по мячу и получил красную. Система VAR не стала вмешиваться. Я видел стыки и пожестче, где даже не давали фола".



"Можно ли сказать, что ко мне предвзятое отношение? Не знаю, не хочу делать предположений. Я не позволю, чтобы это свело меня с ума. Как бы то ни было, теперь уже ничего не изменить. Я лишь могу смотреть вперед", — цитирует Джаку Daily Mirror.