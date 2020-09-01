Магуайр считает Роналду "величайших игроком" всех времен
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр назвал своего нового партнера по команде Криштиану Роналду "величайшим игроком" в истории футбола.
Накануне 36-летний Роналду официально вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" за 20 миллионов фунтов, заключив контракт до 2023 года с опцией продления на 12 месяцев.
Общаясь с прессой из расположения сборной Англии, Магуайр поприветствовал Роналду и выразил уверенность, что Криштиану станет ключевой фигурой в "Юнайтед".
"Да, конечно, это удивительно. Естественно, в данный момент я со сборной Англии, поэтому я сосредоточен на завтрашнем матче, но я думаю, что в его лице клуб вернул величайшего игрока, когда-либо игравшего в футбол".
"Это удивительно, что он снова в нашем клубе, и я уверен, он окажет огромное влияние на поле и за его пределами. Многие игроки смогут брать с него пример и учиться у него, становясь лучше. А его результативность сделает лучше нашу команду, так что это удивительно, и я предвкушаю встречу с ним через несколько дней", — цитирует Магуайра Goal.
01.09.2021 19:00
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хуй там был. Месси
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Да да, и капитанскую повязку ему отдайте. И все штрафные отдайте которые он не забивает. Из 78 ударов забил 1 гол. Величайший )))
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хахахахахахаха
Агуэро:
> 5 титулов АПЛ, 184 гола за 275 матчей в Сити
Пеналду:
> 3 титула АПЛ, 84 гола за 196 матчей в маню
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где-то 5, после Месси, Кройфа, Марадоны и Пеле.
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Лэмпард посмеялся
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Пацаны, какой он номер взял?
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