Магуайр считает Роналду "величайших игроком" всех времен

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр назвал своего нового партнера по команде Криштиану Роналду "величайшим игроком" в истории футбола.

Накануне 36-летний Роналду официально вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" за 20 миллионов фунтов, заключив контракт до 2023 года с опцией продления на 12 месяцев.



Общаясь с прессой из расположения сборной Англии, Магуайр поприветствовал Роналду и выразил уверенность, что Криштиану станет ключевой фигурой в "Юнайтед".



"Да, конечно, это удивительно. Естественно, в данный момент я со сборной Англии, поэтому я сосредоточен на завтрашнем матче, но я думаю, что в его лице клуб вернул величайшего игрока, когда-либо игравшего в футбол".



"Это удивительно, что он снова в нашем клубе, и я уверен, он окажет огромное влияние на поле и за его пределами. Многие игроки смогут брать с него пример и учиться у него, становясь лучше. А его результативность сделает лучше нашу команду, так что это удивительно, и я предвкушаю встречу с ним через несколько дней", — цитирует Магуайра Goal.