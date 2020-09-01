Магуайр считает Роналду "величайших игроком" всех времен

Криштиану Роналду Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр назвал своего нового партнера по команде Криштиану Роналду "величайшим игроком" в истории футбола.

Накануне 36-летний Роналду официально вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" за 20 миллионов фунтов, заключив контракт до 2023 года с опцией продления на 12 месяцев.

Общаясь с прессой из расположения сборной Англии, Магуайр поприветствовал Роналду и выразил уверенность, что Криштиану станет ключевой фигурой в "Юнайтед".

"Да, конечно, это удивительно. Естественно, в данный момент я со сборной Англии, поэтому я сосредоточен на завтрашнем матче, но я думаю, что в его лице клуб вернул величайшего игрока, когда-либо игравшего в футбол".

"Это удивительно, что он снова в нашем клубе, и я уверен, он окажет огромное влияние на поле и за его пределами. Многие игроки смогут брать с него пример и учиться у него, становясь лучше. А его результативность сделает лучше нашу команду, так что это удивительно, и я предвкушаю встречу с ним через несколько дней", — цитирует Магуайра Goal.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2021 19:00

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  1. b84 01.09.2021 19:38 # b84
    хуй там был. Месси

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  2. j24081993 01.09.2021 19:26 # j24081993
    Да да, и капитанскую повязку ему отдайте. И все штрафные отдайте которые он не забивает. Из 78 ударов забил 1 гол. Величайший )))

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  3. true-manc 01.09.2021 19:25 # true-manc
    хахахахахахаха

    Агуэро:
    > 5 титулов АПЛ, 184 гола за 275 матчей в Сити
    Пеналду:
    > 3 титула АПЛ, 84 гола за 196 матчей в маню

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  4. alexomck 01.09.2021 19:25 # alexomck
    где-то 5, после Месси, Кройфа, Марадоны и Пеле.

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  5. jirrort 01.09.2021 19:20 # jirrort
    Лэмпард посмеялся

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  6. sexan 01.09.2021 19:18 # sexan
    Пацаны, какой он номер взял?

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