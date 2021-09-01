Роналду: "Фергюсон — ключ к моему возвращению"

Нападающий Криштиану Роналду признал, что сэр Алекс Фергюсон — главная причина, почему он вернулся в "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Юнайтед" подтвердил приобретение Роналду у "Ювентуса". Криштиану вернулся на "Олд Траффорд" спустя 12 лет после своего отъезда в "Реал".



Достоверно известно, что Роналду уговаривали вернуться многие из его экс-одноклубников, включая Рио Фердинанда и Патриса Эвра, но прежде всего на 36-летнего португальца повлиял его бывший тренер.



"Как каждый знает, с момента моего перехода в "Манчестер" в возрасте 18 лет, сэр Алекс Фергюсон был ключевой фигурой для меня. Я еще помню, как мы играли против "Манчестера" со "Спортингом".



"Сэр Алекс Фергюсон мне как отец в футболе. Он очень мне помог, научил многим вещам, и он сыграл важную роль в моем решении вернуться, потому что у нас с ним особенные отношения. Мы поддерживали связь все это время, и он невероятный человек".



"Мне он очень нравится, и он был ключом к тому, что я вернулся в "Манчестер Юнайтед".



"У меня великолепная история с этим удивительным клубом. Я оказался здесь в 18 лет, поэтому я, конечно, так рад вернуться домой спустя 12 лет. Я по-настоящему доволен и предвкушаю свой первый матч".



"Думаю, я принял лучшее решение. На мой взгляд, это было правильно".



"Я перешел из "Юве" в "Манчестер", чтобы начать новую главу. Я счастлив и рад, а также хочу продолжать творить историю, хочу помочь "Манчестеру" добиваться отличных результатов и — прежде всего — выиграть трофеи", — сообщил Роналду официальному веб-сайту "Юнайтед".



Также Криштиану высказался насчет своих отношений с нынешним наставником "красных дьяволов" Оле Гуннаром Сульшером.



"Я играл вместе с ним два или три года в "Манчестер Юнайтед", поэтому у меня хорошие отношения с ним, но теперь у нас разные роли: я игрок, а он тренер".



"Но это не имеет значения — у меня отличные отношения с ним, и, как я уже сказал, я здесь, чтобы помочь команде добиваться хороших результатов. Тренер может на меня рассчитывать, я готов помочь во всем", — добавил Роналду.