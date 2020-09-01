Холанд — цель номер один для "Юнайтед" на следующее лето

"Манчестер Юнайтед" уже определился со своей целью номер один на следующее летнее трансферное окно, избрав на эту роль нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Этим летом главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер укрепил линию нападения с помощью Криштиану Роналду, который заключил двухлетний контракт с опцией продления на третий.



Однако ESPN стало известно от своих источников, что покупка Роналду не повлияла на интерес "красных дьяволов" к Холанду, который следующим летом будет доступен за фиксированную сумму в 75 миллионов евро (64 млн. фунтов).



Сульшер по-прежнему настроен воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Мольде" и следующие несколько месяцев посвятит уговорам Эрлинга.



При этом "Юнайтед" ожидает столкнуться с жесточайшей конкуренцией в борьбе за 21-летнего норвежца — в том числе со стороны "Манчестер Сити", который так и не смог найти замену Серхио Агуэро, ПСЖ, которому грозит расставание с Килианом Мбаппе, и "Баварии", которая подыскивает преемника Роберту Левандовски.



На "Олд Траффорд" уверены, что они обладают достаточными ресурсами и привлекательностью, чтобы заманить к себе Холанда, забившего 63 гола и отдавшего 18 результативных передач в 64 матчах за "Боруссию".