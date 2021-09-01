"Челси" предъявлены обвинения в потере контроля над своими игрокам

Игроки Челси FA обвинил "Челси" по двум пунктам насчет потери контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (1:1).

В концовке первого тайма субботнего матча на "Энфилде" рефери Энтони Тэйлор решил удалить защитника "Челси" Риса Джеймса за игру рукой и назначить в ворота "синих" пенальти.

Игроки команды Томаса Тухеля сразу же обступили Тэйлора и принялись с ним спорить, позже продолжив это делать после свистка на перерыв.

Протесты игроков "Челси" привели к расследованию Ассоциации, и теперь клубу со "Стэмфорд Бридж" надлежит предоставить свой ответ до ближайшей пятницы.


Метки FA, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Тэйлор, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2021 16:40

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Последние комментарии:




  1. frisby 01.09.2021 17:17 # frisby
    залупенсы это конченная быдлятина - вшестером налетели на лысого и лечат ему мозг. ни ума ни культуры ни воспитания ни уважения ни субординации. мразотные твари. одним словом дырявые rentboys

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  2. hunter022 01.09.2021 17:11 # hunter022
    Оштрафовать помойный клуб чолси на 20 очков и 100 лямов в придачу

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  3. ganinilyha 01.09.2021 17:06 # ganinilyha
    Пошли нахуй))

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  4. winnerd 01.09.2021 16:57 # winnerd
    надеюсь этого лысого полуЭврэбэ найдут фанаты вечером возле бара и заставят жрать собственное дерьмо и он будет умолять их, чтобы они нассали ему в рот для того,чтобы он проглотил его

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  5. true-manc 01.09.2021 16:55 # true-manc
    Отправить ливерпул в чемпионшип!

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  6. skydreams 01.09.2021 16:55 # skydreams
    #BUNCHOFTWATS

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  7. alexomck 01.09.2021 16:53 # alexomck
    Снять очков 6 с пенсов и Менди дискву матчей на 8 выписать.

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  8. che-ger 01.09.2021 16:45 # che-ger
    А Тейлору не пред являли потерю зрения во время матчах Челси ??

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  9. thegodfather 01.09.2021 16:44 # thegodfather
    А то что хендерсон провоцировал это покуй, ахахахах? Епаные спермоглоты.

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  10. m-ballack 01.09.2021 16:44 # m-ballack
    Императоры не обязаны отчитываться перед плебсом.

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  11. danny949494 01.09.2021 16:43 # danny949494
    Отстранить этого лысого пидараса.

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