"Челси" предъявлены обвинения в потере контроля над своими игрокам
FA обвинил "Челси" по двум пунктам насчет потери контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (1:1).
В концовке первого тайма субботнего матча на "Энфилде" рефери Энтони Тэйлор решил удалить защитника "Челси" Риса Джеймса за игру рукой и назначить в ворота "синих" пенальти.
Игроки команды Томаса Тухеля сразу же обступили Тэйлора и принялись с ним спорить, позже продолжив это делать после свистка на перерыв.
Протесты игроков "Челси" привели к расследованию Ассоциации, и теперь клубу со "Стэмфорд Бридж" надлежит предоставить свой ответ до ближайшей пятницы.
01.09.2021 16:40
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Последние комментарии:
залупенсы это конченная быдлятина - вшестером налетели на лысого и лечат ему мозг. ни ума ни культуры ни воспитания ни уважения ни субординации. мразотные твари. одним словом дырявые rentboys
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Оштрафовать помойный клуб чолси на 20 очков и 100 лямов в придачу
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Пошли нахуй))
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надеюсь этого лысого полуЭврэбэ найдут фанаты вечером возле бара и заставят жрать собственное дерьмо и он будет умолять их, чтобы они нассали ему в рот для того,чтобы он проглотил его
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Отправить ливерпул в чемпионшип!
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#BUNCHOFTWATS
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Снять очков 6 с пенсов и Менди дискву матчей на 8 выписать.
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А Тейлору не пред являли потерю зрения во время матчах Челси ??
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А то что хендерсон провоцировал это покуй, ахахахах? Епаные спермоглоты.
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Императоры не обязаны отчитываться перед плебсом.
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Отстранить этого лысого пидараса.
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