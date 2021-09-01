"Челси" предъявлены обвинения в потере контроля над своими игрокам

FA обвинил "Челси" по двум пунктам насчет потери контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (1:1).

В концовке первого тайма субботнего матча на "Энфилде" рефери Энтони Тэйлор решил удалить защитника "Челси" Риса Джеймса за игру рукой и назначить в ворота "синих" пенальти.



Игроки команды Томаса Тухеля сразу же обступили Тэйлора и принялись с ним спорить, позже продолжив это делать после свистка на перерыв.



Протесты игроков "Челси" привели к расследованию Ассоциации, и теперь клубу со "Стэмфорд Бридж" надлежит предоставить свой ответ до ближайшей пятницы.