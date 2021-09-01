Эдерсон связал свое будущее с "Сити" до 2026 года
Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон заключил со своим клубом новый пятилетний контракт.
Эдерсон надежно защищает ворота "Сити" с 2017 года, за это время сыграв 194 матча. 95 из них 28-летний бразилец отстоял на ноль.
Вместе с "горожанами" Эдерсон выиграл три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги.
А теперь Эдерсон становится пятым игроком, продлившим сотрудничество с "Сити" в этом году. Ранее то же самое сделали Кевин Де Брюйне, Фернандиньо, Джон Стоунс и Рубен Диаш.
"Это было легкое решение. Я не хочу быть где-либо еще".
"Каждый футболист хочет быть частью одной из лучших команд в мировом футболе и сражаться за трофеи год за годом, и в "Сити" у тебя есть такая возможность".
"У нас выдающийся тренер. Совместная работа с ним — один из лучших опытов в моей карьере, и я стал лучше как игрок благодаря этому".
"Мы добились столь многого за последние четыре года, и я уверен, мы сможем развить наш успех в предстоящие сезоны", — сообщил Эдерсон.
01.09.2021 16:00
Просмотров: 356
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
БАРОНЕССА!!!
(ответить)
не повезло ему в эру Алиссона родиться.
(ответить)
Жалкий вечно второй за алисоном что в сб что апл
(ответить)
Просто факты:
АПЛ 2020-2021:
> Эдерсон - 36 матчей - 19 сухих
> алиссон - 33 матча - 10 сухих
Кубок Америки 2021:
> Эдерсон - играет во всех матчах плей-офф
> Алиссон - сидит всю плей-офф на замене
_______________________________________________________
Эдерсон на троне!!!
алиссон на страпоне!!!
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
Лучший голкипер мира!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий