Эдерсон связал свое будущее с "Сити" до 2026 года

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон заключил со своим клубом новый пятилетний контракт.

Эдерсон надежно защищает ворота "Сити" с 2017 года, за это время сыграв 194 матча. 95 из них 28-летний бразилец отстоял на ноль.



Вместе с "горожанами" Эдерсон выиграл три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги.



А теперь Эдерсон становится пятым игроком, продлившим сотрудничество с "Сити" в этом году. Ранее то же самое сделали Кевин Де Брюйне, Фернандиньо, Джон Стоунс и Рубен Диаш.



"Это было легкое решение. Я не хочу быть где-либо еще".



"Каждый футболист хочет быть частью одной из лучших команд в мировом футболе и сражаться за трофеи год за годом, и в "Сити" у тебя есть такая возможность".



"У нас выдающийся тренер. Совместная работа с ним — один из лучших опытов в моей карьере, и я стал лучше как игрок благодаря этому".



"Мы добились столь многого за последние четыре года, и я уверен, мы сможем развить наш успех в предстоящие сезоны", — сообщил Эдерсон.