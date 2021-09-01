Эдерсон связал свое будущее с "Сити" до 2026 года

Эдерсон Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон заключил со своим клубом новый пятилетний контракт.

Эдерсон надежно защищает ворота "Сити" с 2017 года, за это время сыграв 194 матча. 95 из них 28-летний бразилец отстоял на ноль.

Вместе с "горожанами" Эдерсон выиграл три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги.

А теперь Эдерсон становится пятым игроком, продлившим сотрудничество с "Сити" в этом году. Ранее то же самое сделали Кевин Де Брюйне, Фернандиньо, Джон Стоунс и Рубен Диаш.

"Это было легкое решение. Я не хочу быть где-либо еще".

"Каждый футболист хочет быть частью одной из лучших команд в мировом футболе и сражаться за трофеи год за годом, и в "Сити" у тебя есть такая возможность".

"У нас выдающийся тренер. Совместная работа с ним — один из лучших опытов в моей карьере, и я стал лучше как игрок благодаря этому".

"Мы добились столь многого за последние четыре года, и я уверен, мы сможем развить наш успех в предстоящие сезоны", — сообщил Эдерсон.


Метки контракты, Манчестер Сити, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. electric 01.09.2021 16:36 # electric
    БАРОНЕССА!!!

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  2. alexomck 01.09.2021 16:13 # alexomck
    не повезло ему в эру Алиссона родиться.

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  3. chr1s8rown 01.09.2021 16:04 # chr1s8rown
    Жалкий вечно второй за алисоном что в сб что апл

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  4. true-manc 01.09.2021 16:03 # true-manc
    Просто факты:

    АПЛ 2020-2021:
    > Эдерсон - 36 матчей - 19 сухих
    > алиссон - 33 матча - 10 сухих

    Кубок Америки 2021:
    > Эдерсон - играет во всех матчах плей-офф
    > Алиссон - сидит всю плей-офф на замене
    _______________________________________________________

    Эдерсон на троне!!!
    алиссон на страпоне!!!

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  5. true-manc 01.09.2021 16:01 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    Лучший голкипер мира!

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