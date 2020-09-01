Фердинанд извинился перед Филом Джонсом

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд извинился перед защитником "красных дьяволов" Филом Джонсом.

На прошлой неделе Фердинанд жестко раскритиковал Джонса, заявив, что тот должен был давным-давно уйти из "Юнайтед". Это вызвало бурное негодование со стороны главного тренера "дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.



В конце концов Фердинанд был вынужден обратиться к своим инсайдерами в клубе, после чего признал, что погорячился.



"Есть одна вещь, почему я извинюсь перед Филом Джонсом и каждым из "Манчестер Юнайтед", кто имеет отношение к его судьбе".



"Поговорив со знающими людьми на прошлой неделе, я узнал, что у него есть реальные проблемы со здоровьем. На прошлой неделе Бруну Фернандеш только впервые тренировался с ним — это говорит, как долго он был травмирован".



"Так что я не знал этого, и этого не озвучивалось на публике. С этой точки зрения, учитывая положение давно травмированного игрока и зная, каково это в душевном плане, я поднимаю свои руки и приношу извинения", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.