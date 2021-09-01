Сауль объяснил, почему перешел в "Челси"

Сауль Ньигес Полузащитник Сауль Ньигес объяснил, почему он решил перейти из "Атлетико" в "Челси".

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Челси" успел оформить аренду Сауля до конца сезона с опцией выкупа.

26-летний испанец жалуется, что главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не давал ему играть на своей лучшей позиции, и надеется, что с Томасом Тухелем будет иначе.

"Я разговаривал с Диего об этом. Я играл на различных позициях в течение трех последних сезонов. Я обязан Диего всем, и он должен поступать в интересах команды".

"Я видел себя застрявшим на позиции, которая не подходит мне. А "Челси" давал возможность выйти из зоны комфорта, откликнуться на новый вызов".

"Я хотел совершать другие движения и занимать другую позицию, нежели это было в последнее время. Это было самой важной причиной в моем решении", —цитирует Сауля The Independent.


Метки Атлетико, Ньигес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2360

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  1. flash25rus 01.09.2021 13:51 # flash25rus
    Место Маунта ему сложно будет занять

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  2. chelsiukpro 01.09.2021 13:43 # chelsiukpro
    Рядом играя с Канте Жоржам и Ковай станет ТОПОМ!

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  3. yela 01.09.2021 13:30 # yela
    С Тухелем, как минимум, будет больше в атаку работать

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  4. j24081993 01.09.2021 13:20 # j24081993
    Не понятно зачем он в Челси. В Мю или Ливерпуле было бы больше шансов вписаться в команду, хотя в Челси Тухель может поставить его в тройку при схеме 3-5-2

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  5. intellect 01.09.2021 13:19 # intellect
    Крч готовьтесь куколды, парень будет жарить во всех позициях

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  6. mixmaster 01.09.2021 13:13 # mixmaster
    все: ненужный симеоне, ненужный сб испании. ненужный ни-ко-му.
    чорле: shut up and take my money

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  7. isidro 01.09.2021 13:06 # isidro
    он про доггии-стайл сейчас?

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  8. alexomck 01.09.2021 13:02 # alexomck
    Сауль рассказал, что может в разных позициях

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