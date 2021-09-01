Сауль объяснил, почему перешел в "Челси"

Полузащитник Сауль Ньигес объяснил, почему он решил перейти из "Атлетико" в "Челси".

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Челси" успел оформить аренду Сауля до конца сезона с опцией выкупа.



26-летний испанец жалуется, что главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не давал ему играть на своей лучшей позиции, и надеется, что с Томасом Тухелем будет иначе.



"Я разговаривал с Диего об этом. Я играл на различных позициях в течение трех последних сезонов. Я обязан Диего всем, и он должен поступать в интересах команды".



"Я видел себя застрявшим на позиции, которая не подходит мне. А "Челси" давал возможность выйти из зоны комфорта, откликнуться на новый вызов".



"Я хотел совершать другие движения и занимать другую позицию, нежели это было в последнее время. Это было самой важной причиной в моем решении", —цитирует Сауля The Independent.