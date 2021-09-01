Сауль объяснил, почему перешел в "Челси"
Полузащитник Сауль Ньигес объяснил, почему он решил перейти из "Атлетико" в "Челси".
Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Челси" успел оформить аренду Сауля до конца сезона с опцией выкупа.
26-летний испанец жалуется, что главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не давал ему играть на своей лучшей позиции, и надеется, что с Томасом Тухелем будет иначе.
"Я разговаривал с Диего об этом. Я играл на различных позициях в течение трех последних сезонов. Я обязан Диего всем, и он должен поступать в интересах команды".
"Я видел себя застрявшим на позиции, которая не подходит мне. А "Челси" давал возможность выйти из зоны комфорта, откликнуться на новый вызов".
"Я хотел совершать другие движения и занимать другую позицию, нежели это было в последнее время. Это было самой важной причиной в моем решении", —цитирует Сауля The Independent.
01.09.2021 13:00
Просмотров: 2360
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Место Маунта ему сложно будет занять
(ответить)
Рядом играя с Канте Жоржам и Ковай станет ТОПОМ!
(ответить)
С Тухелем, как минимум, будет больше в атаку работать
(ответить)
Не понятно зачем он в Челси. В Мю или Ливерпуле было бы больше шансов вписаться в команду, хотя в Челси Тухель может поставить его в тройку при схеме 3-5-2
(ответить)
Крч готовьтесь куколды, парень будет жарить во всех позициях
(ответить)
все: ненужный симеоне, ненужный сб испании. ненужный ни-ко-му.
чорле: shut up and take my money
(ответить)
он про доггии-стайл сейчас?
(ответить)
Сауль рассказал, что может в разных позициях
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий