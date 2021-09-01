Лакасетт собирается уйти из "Арсенала" в конце сезона

Нападающий Александр Лакасетт решил, что покинет "Арсенал" в конце этого сезона свободным агентом.

Лакасетт выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Лиона" за 52.7 млн. фунтов летом 2017. За эти четыре года Александр забил 66 голов в 127 матчах.



Действующий контракт Лакасетта истекает следующим летом, и Football.London, ссылаясь на близкий а Александру источник, утверждает, что игрок не планирует заключать новую сделку с "канонирами".



На "Эмирейтс", конечно, осведомлены о намерениях Лакасетта, однако лондонский клуб не смог отыскать покупателя на игрока сборной Франции в летнее трансферное окно.



Несмотря на слухи насчет интереса к 30-летнему нападающему со стороны "Ромы" и "Атлетико", "Арсенал" так и не получил ни одного предложения за все окно. В том числе это связано и с высокой зарплатой игрока.



Таким образом, уже через четыре месяца Лакасетт будет волен заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов.