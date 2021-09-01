Лакасетт собирается уйти из "Арсенала" в конце сезона

Александр Лакасетт Нападающий Александр Лакасетт решил, что покинет "Арсенал" в конце этого сезона свободным агентом.

Лакасетт выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Лиона" за 52.7 млн. фунтов летом 2017. За эти четыре года Александр забил 66 голов в 127 матчах.

Действующий контракт Лакасетта истекает следующим летом, и Football.London, ссылаясь на близкий а Александру источник, утверждает, что игрок не планирует заключать новую сделку с "канонирами".

На "Эмирейтс", конечно, осведомлены о намерениях Лакасетта, однако лондонский клуб не смог отыскать покупателя на игрока сборной Франции в летнее трансферное окно.

Несмотря на слухи насчет интереса к 30-летнему нападающему со стороны "Ромы" и "Атлетико", "Арсенал" так и не получил ни одного предложения за все окно. В том числе это связано и с высокой зарплатой игрока.

Таким образом, уже через четыре месяца Лакасетт будет волен заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов.


Метки Арсенал, Лакасетт

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. easports 01.09.2021 11:16 # easports
    Будет жилы рвать чтобы показать товар во всей красе. Отличная сделка для обоих сторон.

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  2. chelsea88 01.09.2021 11:12 # chelsea88
    Не уйти, а съе6аться из этого заднеприводного болота.

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  3. bossvasilika 01.09.2021 11:05 # bossvasilika
    Текущая стоимость на transfermarkt.ru 28,00 млн ?. Максимальная была 70! Что с Арсеналом не понятно..

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  4. unclearness 01.09.2021 10:38 # unclearness
    Ну шо за бизнескар
    Еду просто топарик

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