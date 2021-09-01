Лакасетт собирается уйти из "Арсенала" в конце сезона
Нападающий Александр Лакасетт решил, что покинет "Арсенал" в конце этого сезона свободным агентом.
Лакасетт выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Лиона" за 52.7 млн. фунтов летом 2017. За эти четыре года Александр забил 66 голов в 127 матчах.
Действующий контракт Лакасетта истекает следующим летом, и Football.London, ссылаясь на близкий а Александру источник, утверждает, что игрок не планирует заключать новую сделку с "канонирами".
На "Эмирейтс", конечно, осведомлены о намерениях Лакасетта, однако лондонский клуб не смог отыскать покупателя на игрока сборной Франции в летнее трансферное окно.
Несмотря на слухи насчет интереса к 30-летнему нападающему со стороны "Ромы" и "Атлетико", "Арсенал" так и не получил ни одного предложения за все окно. В том числе это связано и с высокой зарплатой игрока.
Таким образом, уже через четыре месяца Лакасетт будет волен заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов.
01.09.2021 10:00
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Будет жилы рвать чтобы показать товар во всей красе. Отличная сделка для обоих сторон.
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Не уйти, а съе6аться из этого заднеприводного болота.
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Текущая стоимость на transfermarkt.ru 28,00 млн ?. Максимальная была 70! Что с Арсеналом не понятно..
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Ну шо за бизнескар
Еду просто топарик
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