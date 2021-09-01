Калвин Филлипс — Игрок Года в сборной Англии

Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс был признан лучшим игроком сборной Англии по итогам сезона 2020/21.

Филлипс дебютировал за национальную команду менее года назад — в матче против Дании в сентябре 2020. Однако Калвин быстро нашел свое место в планах главного тренера англичан Гарета Саутгейта и стал любимчиком фанатов благодаря своей работоспособности и дисциплине.



Выдрессированный Марсело Бьелсой в "Лидсе" игрок выходил в стартовом составе на все матчи сборной Англии на Евро-2020, включая финал против Италии.



К настоящему моменту 25-летний Филлипс по прозвищу "йоркширский Пирло" провел уже 15 матчей за национальную команду и собрал больше всех голосов в опросе, который проводила на своем веб-сайте FA.



