Сульшер заблокировал переход Ван де Бека в "Эвертон"

Оле Гуннар Сульшер и Донни Ван де Бек Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер наложил вето на переход полузащитника Донни Ван де Бека в "Эвертон" на правах аренды.

Ван де Бек отметился считанными появлениями в стартовом составе "Юнайтед" после перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов год назад, а в этом сезоне еще не сыграл ни минуты.

В заключительный день летнего трансферного окна этим попытался воспользоваться "Эвертон", выразив желание арендовать Донни до конца сезона.

Однако Сульшер заблокировал сделку, чем сильно расстроил 24-летнего игрока сборной Голландии.

""Существовал большой интерес из Италии, Германии, Англии, так что все выглядело хорошо. Однако тебе нужно, чтобы клуб оказывал содействие, чего в конечном счете они и не сделали".

"Мы расстроены, но в то же время мы получили гарантии, что у него будет свой шанс и что он будет играть минуты, но это покажет только время", — сообщил агент полузащитника Гвидо Альберс Voetbal International.


Метки Ван де Бек, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2021 07:00

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  1. keane16 01.09.2021 08:00 # keane16
    ну так и хули не выпускать его в каждом матче вместо фреда ебанного?

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  2. wearechelsea 01.09.2021 07:51 # wearechelsea
    сперМЮ просто конченый клуб, ни себе, ни людям

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  3. chelsiukpro 01.09.2021 07:07 # chelsiukpro
    Ван Де Бел попал в рабство к Сульшеру.... тут больше не чего не скажешь

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  4. glorfindel 01.09.2021 07:02 # glorfindel
    Получше Фреда будет.

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