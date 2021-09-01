Сульшер заблокировал переход Ван де Бека в "Эвертон"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер наложил вето на переход полузащитника Донни Ван де Бека в "Эвертон" на правах аренды.
Ван де Бек отметился считанными появлениями в стартовом составе "Юнайтед" после перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов год назад, а в этом сезоне еще не сыграл ни минуты.
В заключительный день летнего трансферного окна этим попытался воспользоваться "Эвертон", выразив желание арендовать Донни до конца сезона.
Однако Сульшер заблокировал сделку, чем сильно расстроил 24-летнего игрока сборной Голландии.
""Существовал большой интерес из Италии, Германии, Англии, так что все выглядело хорошо. Однако тебе нужно, чтобы клуб оказывал содействие, чего в конечном счете они и не сделали".
"Мы расстроены, но в то же время мы получили гарантии, что у него будет свой шанс и что он будет играть минуты, но это покажет только время", — сообщил агент полузащитника Гвидо Альберс Voetbal International.
01.09.2021 07:00
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Последние комментарии:
ну так и хули не выпускать его в каждом матче вместо фреда ебанного?
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сперМЮ просто конченый клуб, ни себе, ни людям
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Ван Де Бел попал в рабство к Сульшеру.... тут больше не чего не скажешь
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Получше Фреда будет.
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