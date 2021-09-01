Кейн: "Моя совесть чиста"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что его "совесть чиста" после саги с несостоявшимся переходом в "Манчестер Сити".

Кейн лично дал старт спекуляциям насчет своего будущего, в интервью ютуб-каналу Гари Невилла в концовке прошлого сезона намекнув на свое желание покинуть "Тоттенхэм".



Затем Харри с опозданием вернулся к предсезонной подготовке, в результате чего пропустил старт новой кампании.



О том, что он останется со "шпорами", 28-летний Кейн объявил только 25 августа, однако Харри не испытывает никаких угрызений совести и верит, что его репутация не пострадала.



"Я довольно хорошо умею отвлекаться от всего. После финала (Евро-2020) я провел несколько дней в Англии, а затем отправился на пару недель в отпуск".



"Если честно, когда я в отъезде, я редко подхожу к своему телефону. Я стараюсь использовать это время, чтобы отвлечься от всего".



"Знаю, насчет меня была большая шумиха, но я сам был вполне спокоен. Я знал, какова была ситуация между мной и клубом, и знал, что она не изменится".



"У каждого есть свое мнение, но это часть нашей профессии. Я полностью сосредоточен на клубе и сборной и надеюсь провести отличный год".



"Нет, у меня не было опасения, что эта сага навредит моей репутации".



"Думаю, каждый, кто имеет отношение к футбольной индустрии, знает, как здесь все происходит. Я был вполне спокоен в этой ситуации — когда ты знаешь ситуацию изнутри и знаешь правду, твоя совесть чиста".



"Всегда есть какая-то шумиха. На протяжении всей своей карьеры, с молодых лет, я переживаю взлеты и падения, и это часть нашей профессии".



"Многие люди, знающие меня, скажут, что я профессиональный спортсмен, который посвятил свою жизнь игре, и именно это я продолжу делать".



"Я устремлен вперед. Моей целью всегда было завоевать трофей с "Тоттенхэм", это цель на каждый год", — сообщил Кейн talkSPORT.