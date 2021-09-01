Сауль перешел в "Челси"

Сауль Ньигес "Челси" официально подтвердил переход в клуб полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2021/22.

Сезон аренды Сауля обойдется "Челси" в 4 миллиона евро (3.4 млн. фунтов). Затем "синие" при желании смогут выкупить игрока сборной Испании за 30 млн. фунтов.

Сауль является продуктом академии "Атлетико" и провел в системе испанского гранда 13 лет, за это время сыграв 447 матчей и забив 53 гола.

Вместе с "Атлетико" 26-летний Ньигес выиграл Ла Лигу, Кубок Испании, а также дважды побеждал в Лиге Европы.

В чемпионском для команды Диего Симеоне прошлом сезоне Сауль принял участие в 33 из 38 матчей Ла Лиги, забив два гола.

"Я испытываю большой восторг насчет нового испытания с "Челси". Фанаты "синих", теперь я один из вас, и мне не терпится примерить эту футболу, приступить к тренировкам и увидеть всех вас. Скоро увидимся!" — заявил Сауль.

"Мы приветствуем Сауля в клубе и верим, что он дополнит наш состав, который будет сражаться за победу в пяти различных соревнованиях в этом сезоне. Он проверенный победитель, игрок с огромным опытом, и мы знаем, что он очень хорошо приспособлен к вызовам, которые нас ждут на всех фронтах в этом году", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.

Таким образом, Сауль стал третьим новичком "Челси" в это трансферное окно после Ромелу Лукаку и Маркуса Беттинелли. А вот заполучить защитника "Севильи" Жюля Кунде "синим" не удалось — по слухам, в последний момент испанский клуб решил поднять цену за свою звезду.


Метки аренда, Атлетико, Ньигес, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2021 02:10

Количество просмотров Просмотров: 824

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Последние комментарии:




  1. c-h-e-l-s-i-best 01.09.2021 03:39 # c-h-e-l-s-i-best
    Норм матрасники развели синюю помойку.
    Просто сбагриди самого высокооплачиваемого игрока, который сидел на банке, и теперь членсы будут 300к платить каждую неделю

    Лол, это дел даже на Евро не взяли в самую слабую сборную Испании лет за 20

    Когда были Хави Иньеста и Сильва - эту кочерышку вообще бы наверное никогда не вызывали

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  2. m-ballack 01.09.2021 03:16 # m-ballack
    Норм пенсы забрали на лавку игрока, который шо у лфк, шо у мю, шо у шити играл бы в основе.

    Ну, на то и И М П Е Р А Т О Р Ы !

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  3. jirrort 01.09.2021 03:10 # jirrort
    Сауль Ньигес:

    "Я полечу в Лондон завтра. Я присоединяюсь к чемпионам Европы и буду бороться за свое место в составе. Для меня было важно, что Кепа сейчас в "Челси". Без него я бы дольше раздумывал над этим шагом. Я пока плохо говорю на английском, но Кепа мой близкий друг, который поможет мне".

    "Мне не нравилось играть не на своей позиции и поэтому я решил попробовоть новое испытание. Я узнал, что клуб хочет продать меня и это было нелегко. Я хочу показать свою игру двухлетней давности и помочь "Челси" выиграть титулы. Мне сказали, что я буду играть на своей позиции, что очень для меня важно".

    [Ibai Llanos]

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  4. golokante 01.09.2021 02:31 # golokante
    Нормально 8 номер Атлетико зацепили. Рад больше, чем Лукаку. Сауль топ.

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  5. brown-ale 01.09.2021 02:30 # brown-ale
    Как же так с Кунде пролетели? Аукнется же. Специально Зума сплавили под приход новичка.

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  6. hachidlo 01.09.2021 02:27 # hachidlo
    У Атлетико ужасная трансферная политика. Просто ор.
    А так, получается, француза зря клуб продал.

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  7. mr-lampard 01.09.2021 02:24 # mr-lampard
    Челси "недвусмысленно обозначил свои цели и намерения"(c) взяв действующих чемпионов Италии и Испании.

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  8. jirrort 01.09.2021 02:17 # jirrort
    ИМПЕРАТОРЫ!!!

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  9. thegodfather 01.09.2021 02:15 # thegodfather
    Ну тупо императорских трансфер.
    3.4 ляма аренда, 30 выкуп.
    Императоры!!!!!!

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