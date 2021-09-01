Сауль перешел в "Челси"
"Челси" официально подтвердил переход в клуб полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2021/22.
Сезон аренды Сауля обойдется "Челси" в 4 миллиона евро (3.4 млн. фунтов). Затем "синие" при желании смогут выкупить игрока сборной Испании за 30 млн. фунтов.
Сауль является продуктом академии "Атлетико" и провел в системе испанского гранда 13 лет, за это время сыграв 447 матчей и забив 53 гола.
Вместе с "Атлетико" 26-летний Ньигес выиграл Ла Лигу, Кубок Испании, а также дважды побеждал в Лиге Европы.
В чемпионском для команды Диего Симеоне прошлом сезоне Сауль принял участие в 33 из 38 матчей Ла Лиги, забив два гола.
"Я испытываю большой восторг насчет нового испытания с "Челси". Фанаты "синих", теперь я один из вас, и мне не терпится примерить эту футболу, приступить к тренировкам и увидеть всех вас. Скоро увидимся!" — заявил Сауль.
"Мы приветствуем Сауля в клубе и верим, что он дополнит наш состав, который будет сражаться за победу в пяти различных соревнованиях в этом сезоне. Он проверенный победитель, игрок с огромным опытом, и мы знаем, что он очень хорошо приспособлен к вызовам, которые нас ждут на всех фронтах в этом году", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.
Таким образом, Сауль стал третьим новичком "Челси" в это трансферное окно после Ромелу Лукаку и Маркуса Беттинелли. А вот заполучить защитника "Севильи" Жюля Кунде "синим" не удалось — по слухам, в последний момент испанский клуб решил поднять цену за свою звезду.
01.09.2021 02:10
Просмотров: 824
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Норм матрасники развели синюю помойку.
Просто сбагриди самого высокооплачиваемого игрока, который сидел на банке, и теперь членсы будут 300к платить каждую неделю
Лол, это дел даже на Евро не взяли в самую слабую сборную Испании лет за 20
Когда были Хави Иньеста и Сильва - эту кочерышку вообще бы наверное никогда не вызывали
(ответить)
Норм пенсы забрали на лавку игрока, который шо у лфк, шо у мю, шо у шити играл бы в основе.
Ну, на то и И М П Е Р А Т О Р Ы !
(ответить)
Сауль Ньигес:
"Я полечу в Лондон завтра. Я присоединяюсь к чемпионам Европы и буду бороться за свое место в составе. Для меня было важно, что Кепа сейчас в "Челси". Без него я бы дольше раздумывал над этим шагом. Я пока плохо говорю на английском, но Кепа мой близкий друг, который поможет мне".
"Мне не нравилось играть не на своей позиции и поэтому я решил попробовоть новое испытание. Я узнал, что клуб хочет продать меня и это было нелегко. Я хочу показать свою игру двухлетней давности и помочь "Челси" выиграть титулы. Мне сказали, что я буду играть на своей позиции, что очень для меня важно".
[Ibai Llanos]
(ответить)
Нормально 8 номер Атлетико зацепили. Рад больше, чем Лукаку. Сауль топ.
(ответить)
Как же так с Кунде пролетели? Аукнется же. Специально Зума сплавили под приход новичка.
(ответить)
У Атлетико ужасная трансферная политика. Просто ор.
А так, получается, француза зря клуб продал.
(ответить)
Челси "недвусмысленно обозначил свои цели и намерения"(c) взяв действующих чемпионов Италии и Испании.
(ответить)
ИМПЕРАТОРЫ!!!
(ответить)
Ну тупо императорских трансфер.
3.4 ляма аренда, 30 выкуп.
Императоры!!!!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий