Сауль перешел в "Челси"

"Челси" официально подтвердил переход в клуб полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2021/22.

Сезон аренды Сауля обойдется "Челси" в 4 миллиона евро (3.4 млн. фунтов). Затем "синие" при желании смогут выкупить игрока сборной Испании за 30 млн. фунтов.



Сауль является продуктом академии "Атлетико" и провел в системе испанского гранда 13 лет, за это время сыграв 447 матчей и забив 53 гола.



Вместе с "Атлетико" 26-летний Ньигес выиграл Ла Лигу, Кубок Испании, а также дважды побеждал в Лиге Европы.



В чемпионском для команды Диего Симеоне прошлом сезоне Сауль принял участие в 33 из 38 матчей Ла Лиги, забив два гола.



"Я испытываю большой восторг насчет нового испытания с "Челси". Фанаты "синих", теперь я один из вас, и мне не терпится примерить эту футболу, приступить к тренировкам и увидеть всех вас. Скоро увидимся!" — заявил Сауль.



"Мы приветствуем Сауля в клубе и верим, что он дополнит наш состав, который будет сражаться за победу в пяти различных соревнованиях в этом сезоне. Он проверенный победитель, игрок с огромным опытом, и мы знаем, что он очень хорошо приспособлен к вызовам, которые нас ждут на всех фронтах в этом году", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.



Таким образом, Сауль стал третьим новичком "Челси" в это трансферное окно после Ромелу Лукаку и Маркуса Беттинелли. А вот заполучить защитника "Севильи" Жюля Кунде "синим" не удалось — по слухам, в последний момент испанский клуб решил поднять цену за свою звезду.