"Эвертон" подписал Рондона

Саломон Рондон "Эвертон" подписал нападающего "Далянь Про" Саломона Рондона на условиях свободного агента.

Рондон, которому в этом месяце исполняется 32, заключил с мерсисайдским клубом контракт до 2023 год с опцией продления на 12 месяцев.

На "Гудисон Парк" Саломон воссоединится с главным тренером "ирисок" Рафаэлем Бенитесом, с которым ему довелось поработать не только в Китае, но и в "Ньюкасле" в сезоне 2018/19.

Первым же английским клубом венесуэльца был "Вест Бромвич", куда он перебрался после периодов в Испании и России.


Метки Далянь Про, Рондон, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2021 01:10

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