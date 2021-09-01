"Эвертон" подписал Рондона

"Эвертон" подписал нападающего "Далянь Про" Саломона Рондона на условиях свободного агента.

Рондон, которому в этом месяце исполняется 32, заключил с мерсисайдским клубом контракт до 2023 год с опцией продления на 12 месяцев.



На "Гудисон Парк" Саломон воссоединится с главным тренером "ирисок" Рафаэлем Бенитесом, с которым ему довелось поработать не только в Китае, но и в "Ньюкасле" в сезоне 2018/19.



Первым же английским клубом венесуэльца был "Вест Бромвич", куда он перебрался после периодов в Испании и России.