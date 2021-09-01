Орье разорвал контракт с "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" объявил о расставании с защитником Сержем Орье по обоюдному согласию сторон.

В заключительный день летнего трансферного окна "Тоттенхэм" приобрел у "Барселоны" Эмерсона Рояла, который будет конкурировать за место на правом краю обороны с Мэттом Дохерти и Яфетом Тангангой.



Попытки "Тоттенхэма" куда-нибудь пристроить Орье, которым интересовались "Уотфорд", "Реал Бетис", "Дженоа" и московский "Спартак", не увенчались успехом, и тогда "шпоры" договорились отпустить Сержа свободным агентом.



28-летний ивуариец выступал за "Тоттенхэм" после своего перехода из ПСЖ в августе 2017, за это время сыграв 110 матчей и забив восемь голов.