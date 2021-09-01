Орье разорвал контракт с "Тоттенхэмом"
"Тоттенхэм" объявил о расставании с защитником Сержем Орье по обоюдному согласию сторон.
В заключительный день летнего трансферного окна "Тоттенхэм" приобрел у "Барселоны" Эмерсона Рояла, который будет конкурировать за место на правом краю обороны с Мэттом Дохерти и Яфетом Тангангой.
Попытки "Тоттенхэма" куда-нибудь пристроить Орье, которым интересовались "Уотфорд", "Реал Бетис", "Дженоа" и московский "Спартак", не увенчались успехом, и тогда "шпоры" договорились отпустить Сержа свободным агентом.
28-летний ивуариец выступал за "Тоттенхэм" после своего перехода из ПСЖ в августе 2017, за это время сыграв 110 матчей и забив восемь голов.
01.09.2021 01:05
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зачем? может пригодился бы, для глубины скамейки, так сказать
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