"Арсенал" потратился на Томиясу

"Арсенал" официально объявил о приобретении защитника "Болоньи" Такехиро Томиясу. Сделка оценивается в 23 миллиона евро (19.8 млн. фунтов).

Ранее этим летом Томиясу сватали в "Тоттенхэм". Из этого ничего не вышло, однако Такехиро все равно переезжает в Северный Лондон.



Пройдя медобследование во вторник в Болонье, 22-летний защитник заключил с "канонирами" контракт до 2025 года и к своей новой команде присоединится после выступлений за сборную Японии.



Такехиро способен сыграть как центрального защитника, так и правого защитника, что немаловажно в свете расставания "Арсенала" с Эктором Беллерином.



В "Болонье" Томиясу провел два года, сыграв за это время 63 матча.