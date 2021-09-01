"Арсенал" потратился на Томиясу
"Арсенал" официально объявил о приобретении защитника "Болоньи" Такехиро Томиясу. Сделка оценивается в 23 миллиона евро (19.8 млн. фунтов).
Ранее этим летом Томиясу сватали в "Тоттенхэм". Из этого ничего не вышло, однако Такехиро все равно переезжает в Северный Лондон.
Пройдя медобследование во вторник в Болонье, 22-летний защитник заключил с "канонирами" контракт до 2025 года и к своей новой команде присоединится после выступлений за сборную Японии.
Такехиро способен сыграть как центрального защитника, так и правого защитника, что немаловажно в свете расставания "Арсенала" с Эктором Беллерином.
В "Болонье" Томиясу провел два года, сыграв за это время 63 матча.
01.09.2021 00:55
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