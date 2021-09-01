"Реал Бетис" арендовал Беллерина у "Арсенала"

Эктор Беллерин Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин отправился в "Реал Бетис", где проведет остаток сезона на правах аренды.

Всю свою профессиональную карьеру к настоящему моменту, за исключением короткого периода в "Уотфорде" в сезоне 2013/14, Беллерин провел в "Арсенале".

С годами Эктор, продукт академии "Барселоны", стал терять мотивацию и все чаще оказываться в лазарете, созрев к смене обстановки.

Однако большие клубы Беллерин заинтересовать не смог, и даже ради командировки в "Реал Бетис" 26-летний испанец был вынужден пойти на понижение зарплаты.

Как добавляет The Athletic, арендное соглашение не предусматривает опции выкупа.


Метки аренда, Арсенал, Беллерин, Реал Бетис, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2021 00:25

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