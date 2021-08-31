"Кристал Пэлас" купил Одсонна Эдуара

"Кристал Пэлас" объявил о приобретении нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара стоимостью 14 миллионов фунтов. За счет бонусов компенсация может вырасти до 18.5 млн. фунтов.

23-летний Эдуар переходит в "Пэлас", уже забив три гола в этом сезоне, а всего Одсонн отличился 86 раз в 179 матчах за "Селтик".



Эдуар заключил с "орлами" четырехлетний контракт с зарплатой в 70 тыс. фунтов в неделю и стал седьмым новичком команды Патрика Виейра в это трансферное окно.



Частью вырученной суммы "Селтику" придется поделиться с бывшим клубом Одсонна ПСЖ.



Столь невысокая трансферная стоимость Эдуара объясняется тем, что в Глазго у француза оставался только один год по контракту.